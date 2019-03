IBM får ny toppsjef i Norge

IBM forteller i en pressemelding at Hans-Henrik Merckoll overtar som administrerende direktør i IBM Norge, etter at forrige toppsjef Arne Norheim forlot sjefsposisjonen tidligere i år til kollegenes store overraskelse.

Kommunikasjonsdirektør i IBM Norge, Otto Backer Solberg, forteller at de har vurdert en rekke kandidater, men falt til slutt på Merckoll.

– På vegne av IBM er jeg veldig fornøyd med at Merckoll har akseptert stillingen som ny administrerende direktør for IBM Norge.

– Vi hadde noen meget godt kvalifiserte kandidater i rekrutteringsprosessen, og både interne og eksterne kandidater er vurdert. Med Hans-Henrik på plass mener vi å ha fått tak i den best egnede kandidaten til å lede selskapet videre, forteller Solberg.

Merckoll forlot rollen som administrerende direktør i HPE Norge (Hewlett Packard Enterprises) i begynnelsen av 2017 til fordel for konkurrenten IBM. For andre gang på to år har er han igjen i stillingen som administrerende direktør, nå for IBM Norge.

– Jeg er veldig fornøyd med å kunne overta denne stillingen og ser frem til å ytterligere styrke IBMs markedsposisjon. Digitaliseringen fortsetter, nye teknologier ser dagens lys og IBM har en viktig rolle å spille for å hjelpe sine kunder til å endre måten de opererer på, forteller Merckoll i lys av tiltredelsen.

– Vår oppgave er å hjelpe våre kunder å utnytte nye muligheter på tvers av AI og data, sky, sikkerhet, blockchain og tingenes internett.

IBM bekrefter at utnevnelsen vil tre i kraft umiddelbart.