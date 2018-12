IBM kvitter seg med Notes og Domino etter 23 år

IBM selger Notes og Domino sammen med en rekke annen programvare fra porteføljen til indiske HCL for 15 milliarder kroner. IBM kjøpte Lotus Notes i 1995 for rundt 30 milliarder kroner.

Overtakelsen av programvareporteføljen er ventet å være ferdigstilt i 2. kvartal 2019.

Salget inkluderer følgende løsninger fra IBMs portefølje: Appscan, Bigfix, Unbica, Commerce, Portal, Notes & Domino og Connection.

– Vi kjøper programvare i vekstmarkeder som sikkerhet, e-handel og markedsføring. Dette er strategiske segmenter for oss, sier visedirektør C Vijayakumar i det indiske selskapet i en pressemelding og fortsetter:

Fornøyd med nye eiere

– Mange av produktene er høyt anerkjente og har gode posisjoner hos analytikerne.

IBM er godt fornøyd med de nye eierne, og sier selskapet har valgt å investere i oppkjøp av selskaper og ny teknologi de siste årene.

– Vi mener tiden er rett for å la en annen aktør ta over disse produktene, sier IBM-direktør John Kelly.

Sommeren 2017 overrasket IBM med å varsle en ny versjon av Notes og Domino. Da hadde ikke programvaren blitt fornyet siden 2013 og versjon ni.

Selskapet lanserte da at versjon 10 med kodenavn «Project Sapphire» skulle være klar i løpet av 2018.

Samtidig kunngjorde programvaregiganten at HCL skulle ta over utviklingen av programvaren, mens IBM skulle selge lisenser og support. Dermed var det mange anså som en døende plattform revitalisert.

Kjøpte Red hat for 284 milliarder

Salget kan nok settes i sammenheng med at IBM 29. oktober i år kjøpte programvareselskapet Red hat for 284 milliarder kroner - det tilsvarer et femtedels norsk statsbudsjett.

Oppkjøpet er tidenes største for et programvareselskap.

Red hat er kanskje best kjent for sin Red hat Linux - et operativsystem som er basert på åpen kildekode. I 2017 hadde Red hat en omsetning på 25 milliarder kroner, ifølge Wired – omsetningen kommer i stor grad fra supportvirksomhet.

Da oppkjøpet ble kjent skrev IBM at de «skal ivareta Red Hats arv når det kommer til åpen kildekode» og at «IBM og Red Hat skal gi en åpen tilnærming til skyen, og gi uslåelig sikkerhet- og portabilitet over flere skyløsninger».