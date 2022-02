Nye, interne epost viser at en IBM-sjef skal ha kalt eldre ansatte «dinobabyer» som burde vært «utryddet».

Det skriver Business Insider. Epostene er vedlagt som bevis i en av de mange pågående diskrimineringssakene mot det amerikanske IT-selskapet. IBM-sjefen skal ha kalt deler av arbeidstokken utdaterte, og skrevet videre at noe måtte gjøres.

Trussel for selskapet

«De fremstår som en trussel for selskapet» skrev den tidligere IBM-sjefen med henvisning til seniorene, ifølge den amerikanske økonomiavisen.

IBM hevder på sin side at selskapet aldri har drevet med aldersdiskriminering. Talsperson Chris Mumma sier til Business Insider at selskapet har gått igjennom interne omstruktureringer etter at det har vært et skifte i markedet.

Ifølge Mumma var medianalderen i selskapet i 2020 48 år, det samme som den var i 2010.

– Språket i noen av epostene som er sendt mellom tidligere IBM-sjefer representerer ikke respekten vi i IBM skal ha for våre ansatte, skriver selskapet i en pressemelding.

Sparket 100.000

En tidligere HR-direktør i IBM har tidligere hevdet at selskapet skal ha kvittet seg med mellom 50.000 og 100.000 ansatte for å bli kvitt gubbestempelet.

Målet var å bli like kule som Google og Amazon, skrev Bloomberg i 2018.

IBM har helt siden søksmålene begynte å dukke opp, hevdet at omstruktureringen i arbeidstokken har skyldtes strategiomlegging og endringer i markedet for øvrig. IBM-kontroversene har vært dekt gjennom utfyllende artikler i flere amerikanske medier.

Ifølge det norske seniorbarometeret fra 2021, er seniorer og eldre arbeidstakere fortsatt de gruppene færrest ledere ønsker å ansette. Undersøkelsen er gjennomført blant ledere i arbeidslivet gjennom over 1200 intervjuer. 600 i privat sektor, og 600 i offentlig sektor.

Norske ledere er skeptiske til seniorer

Den norske undersøkelsen viser at selv om 94 prosent av ledere ønsker å ansette erfarne arbeidstakere, vil bare rundt 60 prosent av dem ansatte seniorer og eldre arbeidstakere.

Skepsisen er størst i det private markedet, viser barometeret. Ledere her kaller helst ikke inn kvalifiserte søkere til jobbintervju om de er eldre enn 58 år. 60 prosent av lederne oppgir også at de helst ønsker å lede et team der snittalderen er under 30 år.

– Seniorarbeidssøkere har best sjanse når de søker jobb hos eldre kvinnelige ledere i offentlig sektor, sier direktør ved Senter for seniorpolitikk Kari Østerud til eget nettsted.

Samtidig som ledere flest er skeptiske til eldre arbeidstakere, viser barometeret at åtte av ti sjefer mener de over 60 år presterer like godt som sine yngre medarbeiderne. I Norge i dag er 22 prosent av arbeidskraften over 55 år.

Av alle personer mellom 55 og 66 år, er 67 prosent i arbeid.

– Seniorene gjør en stor innsats i alle bransjer. Når økonomene nå forventer at arbeidsmarkedet vil bli strammere fremover, vil det bli enda viktigere for virksomhetene å utvikle kompetansen de allerede har på huset, sier Østerud.