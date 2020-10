IBM skal deles i to

IBM skal skille ut selskapets «Managed Infrastructure Services»-enhet i et eget selskap, foreløpig bare kalt for NewCo. Dette kunngjorde selskapet i en pressemelding i går.

Det har vært mye snakk om tvangsdeling av amerikanske IT-giganter i det siste. IBM har trolig ikke stått på den listen, og det er selskapet selv som ønsker delingen.

Den gjenværende delen, som fikk navnet International Business Machines for snart hundre år siden, skal fokusere på hybrid nettsky og kunstig intelligens. Sentralt i dette er Red Hats Kubernetes-baserte konteinerplattform, Openshift.

Større smidighet

– Tiden er den rette til å skape to markedsledende selskaper som fokuserer på det de gjør best. IBM vil fokusere på sin åpne plattform for hybrid nettsky og evner innen AI. NewCo vil ha større smidighet til å designe, kjøre og modernisere infrastrukturen til verdens viktigste organisasjoner, sier Arvind Krishna, CEO i IBM, i pressemeldingen.

Ifølge styreleder Ginnio Rometti vil IBM bidra til å akselerere kundens reise innen digital transformasjon, mens NewCo skal akselerere kundens innsats i å modernisere infrastrukturen sin.

Det nye selskapet vil ifølge IBM allerede fra starten av være markedsledende innen sin nisje, mer enn dobbelt så stort som sin nærmeste konkurrent. Det vil ha drøyt 4600 kundeforhold i 115 land og en ordrereserve på 60 milliarder dollar.

Det er ventet at oppsplittingen av selskapet vil være fullført innen slutten av 2021.