Göran Marby, toppsjefen i ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), har svart på brevet fra Ukrainas digitaliseringsminister, Mykhailo Fedorov, hvor Fedorov ber ICANN inndra de nasjonale toppdomenene «.ru»-, «.рф»- og «.su», som brukes i Russland.

Da Digi.no omtalte saken tidligere denne uken, var det allerede klart at Fedorovs tilsvarende anmodning om inndragning av IP-adresser tildelt russiske virksomheter, ikke ville ble tatt til følge. Dette opplyste Christian Kaufmann, styreformann i RIPE NCC.

Avhenger av konsensus

Svaret fra Marby forteller at ICANN i praksis inntar samme holdning som RIPE.

ICANN-sjef Göran Marby. Foto: ICANN

– Som du vet er internett et desentralisert system. Ingen enkeltaktør har muligheten til å kontrollere det eller å stenge det. ICANNs primære rolle, gjennom funksjonene til Internet Assigned Numbers Authority (IANA), er å sikre den konsistente og unike tildelingen av internett-identifikatorer i henhold til globale retningslinjer. Disse retningslinjene er utarbeidet av et fellesskap med mange ulike interessenter, inkludert tekniske eksperter, bedrifter, akademikere, sivilsamfunn, myndigheter og andre som sammen har arbeidet for å løse policyrelaterte og tekniske utfordringer gjennom konsensus. Dette er en modell som har latt internett florere gjennom tiår, og denne brede og inkluderende tilnærmingen til beslutningstaking pleier den globale offentlighetens interesser og gjør internett motstandsdyktig mot ensidig beslutningstaking, skriver Marby i svarbrevet.

Han berører flere enkeltheter i større detalj, før han kommer inn på det som er utgangspunktet for Fedorovs anmodning, nemlig å stoppe spredningen av russisk propaganda og usannheter.

– Det er bare gjennom bred og uhindret tilgang til internett at innbyggere kan motta pålitelig informasjon og et mangfold av synspunkter. Uavhengig av kilde kan ikke ICANN kontrollere internettilgangen eller innholdet, skriver Marby.