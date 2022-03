Det ukrainske departementet for digital transformasjon har sendt et brev til Göran Marby, toppsjefen i Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), som blant annet har ansvaret for koordinering av toppnivådomenene. Der bes ICANN om at følgende sanksjoner innføres mot Russland:

Inndra, permanent eller midlertidig, domenene «.ru»-, «.рф»- og, «.su». Listen er ikke uttømmende. Bidra til å trekke tilbake SSL/TLS-sertifikater for de overnevnte domenene. Steng DNS-rotservere lokalisert i Russland.

Det nevnes to servere, én i St. Petersburg og én i Moskva – den sistnevnte skal ha tre instanser.

Russiske servere ville med dette fortsatt være tilgjengelige på internett, men det ville være mye vanskeligere å kontakte mange av dem.

Det kan hende at Russland har sikret seg mot en slik utestengelse. I 2017 kom det fram at landet hadde planer om et reservesystem for ICANNs rotservere. Digi.no kjenner ikke til om dette faktisk ble etablert.

Også IP-adresser og sikkerhetssertifikater

Brevet er undertegnet av Mykhailo Fedorov, som er digitaliseringsminister og første visestatsminister i Ukraina.

Han skriver at han vil sende en tilsvarende forespørsel til RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre), hvor han ber senteret om å trekke tilbake retten til å bruke alle IPv4- og IPv6-adressene som i dag er tildelt russiske RIPE-medlemmer – i tillegg til DNS-rotservere som russiske LIR-organisasjoner (Local Internet Registry) opererer.

RIPE er et regionalt internettregisteret som har ansvaret for å dele ut blokker av IP-adresser til Europa, Midtøsten og deler av sentral-Asia.

Uten IP-adresser fra RIPE ville det ha blitt veldig vanskelig å få kontakt med servere lokalisert i Russland, i alle fall fra utlandet. Selv om slike problemer nok kan løses, vil det kreve en massiv jobb.

Fedorov begrunner forespørselen med at russiske myndigheter brudd på internasjonal lov i forbindelse med invasjonen av Ukraina, alle truslene Russland mot andre nasjoner, samt at myndighetene bruker internett til å spre «desinformasjon, hatprat, oppfordringer til vold og til å forhindre sannheten om krigen i Ukraina».

Fedorov mener disse tiltakene vil kunne bidra til at internettbrukere oppsøker pålitelig informasjon innen andre domenesoner, og dermed unngår russisk propaganda og desinformasjon.

Ifølge The Register er det registrert rundt 5 millioner russiske domenenavn.

Avvises trolig

Brevet som Fedorov har undertegnet, har blitt postet i ICANNs epostliste av blant annet en kvinne som navngir seg som Oksana Prykhodko. Flere har svart på innlegget, blant annet Erich Schweighofer, en professor i internasjonal rett ved Universitet i Wien

Han skriver at til tross for den vanskelige situasjonen Ukraina er i, vil det å fjerne Russland fra internett ikke bidra til at demokratisering av det russiske samfunnet.

– ICANN er en nøytral plattform som ikke tar side i denne konflikten, men lar stater handle deretter, for eksempel ved å blokkere all trafikk fra en gitt stat, skriver Schweighofer.

Som Digi.no tidligere har skrevet (for abonnenter), var det en potensiell mulighet for at RIPE ville følge EU-sanksjoner om å «fryse» tilgangen russiske foretak har til RIPE-registeret. Dette innebærer dog ikke å trekke tilbake tilgangen til IP-adresser. I stedet kan de bli fratatt muligheten til å gjøre endringer.

Avvises helt av RIPE

RIPE-styret kom tirsdag med en resolusjon om tildelingen av kritiske tjenester. Verken den ukrainske henvendelsen eller Russland nevnes ikke spesifikt, men resolusjonen er likevel et klart nei til å frata Russland IP-adresser.

– Styret i RIPE NCC mener at midler for å kommunisere ikke bør påvirkes av politiske disputter, internasjonale konflikter eller krig. Dette inkluderer tilgangen til korrekt registrerte internett-nummer-ressurser, heter det i resolusjonen som er undertegnet Christian Kaufmann, styreformann i RIPE NCC.

Han understreker at det er avgjørende av RIPE forholder seg nøytrale og ikke velger side i de nevnte typene konflikter.

Dermed virker det som at Ukrainas anmodning har falt på stengrunn. Men de siste tider handlinger har ført til store endringer i etablert praksis.

– Nøytralitet som et svar på drap er ikke nøytralt, skriver Antony Van Couvering i e-postlisten til ICANN og viser til at selv Tyskland har besluttet å sende våpen til Ukraina. Van Couvering er toppsjef for Minds + Machines Group, et selskap som opererer flere av de nyere toppdomene.