Ice først i Norge med kinesisk mobilutfordrer

Ice-sjef Eivind Helgaker pekte på at Xiaomi, som Ice, har historie som raskt voksende utfordrere i sine respektive markeder.

Kanskje håper han på at Xiaomi-suksessen skal smitte over på Ice, for rollen som utfordrer har den kinesiske mobil- og dingseprodusenten klart svært godt. Selskapet ble startet opp i 2010, og i fjor over hundre millioner mobiler i Kina. Det er rangert som fjerde størst i verden etter Samsung, Huawei og Apple. I Europa er Xiaomi nummer fem.

Gode testresultater

Xiaomi har vært mulig å kjøpe i Norge før denne lanseringen, men da fra leverandører som har kjøpt inn partier av mobiler fra utlandet, ifølge Ice, som nå har en eksklusiv rett til å forhandle Xiaomi i Norge.

Ice-sjefen og hans våpendragere viste stolt fram de tre modellene de nå tilbyr til sine eksisterende og kommende kunder, og siterte også flittig testernes superlativer. Nettstedet Tek.no kåret den billigste av mobilene, Xiaomi Mi A2, til beste billigmobil i 2018. I tillegg til denne vil Ice selge mellomklassemobilen Xiaomi Pocophone F1 og toppmodellen Xiaomi Mi 8. Kampanjeprisene kommer i bytte mot å binde seg til Ice-abonnement i 12 måneder.

Anbefaler mobilene

Mobilekspert Espen Irwing Swang, som har testet mobiler i en årrekke for Mobilen.no og seinere Tek.no, var invitert til å gi sitt inntrykk av de tre Ice-mobilene til de frammøtte. Kort oppsummert likte han mobilene godt og hadde ingen problemer med å anbefale Xiaomi-mobilene, fordi han mener de gir svært mye mobil for pengene.

Han slo fast at mobilene har veldig gode kamerafunksjoner, selv om han opplevde at de har litt dårligere kamera sammenliknet med toppmodellene i markedet. Konkurrentene har da også helt andre priser, gjerne 10.000 kroner mer.

Viktig å få kunder på 4G tale

– Vi har til felles med Xiaomi at vi mener god kvalitet, gode kundeopplevelser og gode mobilopplevelser ikke skal koste skjorta, men være tilgjengelig for alle, sa Helgaker, som sier det er morsomt å være den eneste aktøren i Norge med avtale med Xiaomi.

Kommunikasjonsdirektør Reynir Jóhannesson i Ice sier til vårt søsternettsted Inside Telecom at det er svært viktig for selskapet å få kundene til å kjøpe mobiler som har støtte for 4G-tale, eller volte ("voice over LTE") som det heter på stammespråket.

– Om få år stenges 3G-nettene, og de av våre kunder som ikke har 4G-tale vil da måtte snakke via 2G i Telias nettverk, sier han.

– Ice bygger et rent 4G-nett, så vi er avhengige av å få mest mulig kunder som har en mobil med støtte for 4G-tale. Det betyr at kundene holdes i vårt eget nett. Kampanjen for Xiaomi-mobilene er et ledd i å få mer trafikk i eget nett, sier Jóhanneson.

I kampanjeperioden har Ice følgende priser på de tre Xiaomi-mobilene:

Xiaomi Mi A2 – 1490 kroner (ordinærpris 2290).

Xiaomi Pocophone F1 – 2490 kroner (ordinærpris 3490).

Xiaomi Mi 8 – 3490 kroner (ordinærpris 4990).

Det er for øvrig det norske teknologiselskapet Elliptic Labs som har levert sin ultralyd-teknologi til Xiaomi. Ut fra spesifikasjonene på de mobilene som Ice nå bringer til landet, er ikke denne teknologien på plass. Den finnes derimot i Xiaomi-serien Mi Mix.