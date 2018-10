Ny mobil gir deg «ekte» heldekkende skjerm med fiffig triks – og den kan fåes med 10 GB minne

Den kinesiske mobilgiganten Xiaomi har nå avduket sin nye mobilmodell Mi Mix 3, og den byr på noen interessante egenskaper.

Xiaomi Mi Mix 3 er først og fremst en mobil med skikkelig heldekkende skjerm. Det innebærer at skjermen ikke engang har den berømte «leppen» øverst på skjermen som vi har sett på så mange andre mobiler i senere tid.

Skyveløsning

Denne leppen er vanligvis nødvendig for å utstyre mobilen med frontkameraer og sensorer, men Mi Mix 3 har løst dette på en annen måte.

Frontkameraene er nemlig gjemt på baksiden av mobilen og skyves opp via en glidemekanisme, noe som gjør det mulig å vie hele fronten til skjermen når man ikke bruker kameraene.

Dette er riktignok ikke et helt nytt design, da man finner tilsvarende løsning på blant annet Oppos modell Find X, som har en automatisk skyvemekanisme. Ganske så uvanlig er løsningen likevel.

Xiaomi har også høvlet bort mye plass nederst på mobilen, og sammen med skyveløsningen har dette ifølge produsenten gitt Mi Mix 3 et såkalt skjerm-til-kropp-forhold på 93,4 prosent. Skjermen er for øvrig 6,39 tommer stor med 1080p-oppløsning.

Heftig innmat

Når det gjelder øvrig innmat tilhører mobilen definitivt premiumsegmentet.

Den har en Snapdragon 845-brikke under panseret, og kan fåes med helt opptil 10 gigabyte minne – en annen egenskap vi ikke finner på så mange andre mobilmodeller.

Slik ser mobilen ut når kameradelen er fremme. Foto: Xiaomi

Den har til sammen fire kameraer: en dobbel kameraløsning på baksiden med telefoto- og vidvinkellinser og oppløsninger på 12 megapiksler, og et frontkamera på hele 24 megapiksler kombinert med et dybdekamera på to megapiksler.

Mobilen har også keramisk bakside.

I Kina vil Mi Mix 3 koste 3300 yuan for 6 GB/128 GB-utgaven og 4000 yuan for 8 GB/256 GB-versjonen, som tilsvarer cirka 4000 og 4800 norske kroner.

Den heftigste versjonen med 10 GB minne er en spesialutgave med eksklusive designdetaljer og koster 5000 yuan, cirka 6000 kroner.

Norsk pris og tilgjengelighet er ikke kjent.

