Ice melder om 10 prosent markedsandel

Ice peker på at tallet tilsvarer ti prosent markedsandel, om den siste offentlige statistikken for totalmarkedet legges til grunn. De tallene finnes i halvårsrapporten fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, publisert 24. oktober 2019.

– Ice har nådd ti prosent markedsandel i Norge på rekordtid ved å øke antallet smartmobilabonnenter hvert kvartal siden lanseringen i 2015, skriver Ice i børsmeldingen.

Antallet på 574.000 smarttelefon-abonnenter nådde selskapet fredag 3. januar. Det betyr at selskapet har fått netto 19.000 nye kunder i november og desember. Fra tredje kvartal 2018 til tredje kvartal 2019 økte antallet smartmobilkunder med 119.000, eller nær 10.000 per måned. Det ser dermed ut til at Ice opplever en jevn vekst.

Med majoriteten av trafikken nå i eget nett, mener Ice at selskapet er godt posisjonert til å nå målet om 20 prosent markedsandel på det de kaller «mellomlang» sikt.