I Norge betaler vi mest for mobildata i Norden, men bruker minst

Forbrukerrådet har sammenlignet bruken av mobildata i de fire store, nordiske landene og mener de norske kundene betaler for manglende konkurranse her hjemme. Ifølge Forbrukerrådet er prisene nesten 40 prosent høyere for mobildata i Norge enn i Sverige og Danmark. Samtidig ligger vi bakerst i målt datatrafikk per kunde.

– Norske mobilkunder kommer svært dårlig ut av sammenligningen med våre naboland. Duopolistene Telenor og Telia anstrenger seg ikke nevneverdig med å utfordre hverandre på verken pris eller størrelse på datapakker, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i en pressemelding.

Datatrafikk 2017 2018 Finland 15 574 MB 19 610 MB Danmark 6 056 MB 7 848 MB Sverige 5 704 MB 6 995 MB Norge 4 487 MB 5 465 MB

Tabellen over viser månedlig databruk per kunde. Tallene er fra henholdsvis Nkom i Norge, PTS i Sverige, ENS i Danmark og Traficom i Finland. Det danske tallet har for øvrig steget til 9 gigabyte i måneden i første halvdel av 2019.

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket. Foto: Forbrukerrådet

– Selv om ICE er i ferd med å bygge det tredje nettet, og aktører som Chili mobil utfordrer med fri data, er det langt frem til vi har et marked som tåler sammenligningen med våre naboland, sier Blyverket.

Høyest omsetning

Forbrukerrådet mener argumentene om at det er nødvendig med høye priser og små datapakker i Norge fordi utbyggingskostnadene er så høye, bare er en del av sannheten. Nettoomsetningen per kunde er nemlig betydelig høyere i Norge enn i de andre tre landene. Forbrukerrådet mener at Telenor og Telia gjør svært god butikk i Norge.

Tabellen nedenfor viser månedlig inntjening/nettoomsetning per kunde.

Inntjening 2017 2018 Norge 252 kr 257 kr Sverige 170 kr 168 kr Finland 144 kr 154 kr Danmark 140 kr 146 kr

– Det blir også ofte pekt på høye hastigheter i norske mobilnett, som svar på høye priser. Og det er vel og bra at det går kjapt. Samtidig er det greit å minne om at det ofte går fort på veien når det er lite trafikk, sier Blyverket.

– Det får opplagt konsekvenser når to selskaper kontrollerer 90 prosent av markedet. Det ser vi ikke minst når mobilselskapene i Norge tjener over 40 prosent mer per kunde, sammenlignet med de andre nordiske landene, fortsetter hun.

Stortingsmelding

Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om det norske bredbånds- og mobilmarkedet. Dette ble kunngjort i november, under høstkonferansen til Inside Telecom (for abonnenter).

– Vi trenger myndigheter som aktivt fører tilsyn og legger til rette for reell konkurranse. Vi håper digitaliseringsminister Nikolai Astrup blant annet ser på kostnader ved å leie plass i nettene, og hva som skal til for å få på plass et fullverdig, tredje mobilnett, sier Blyverket.

– Digitaliseringen av samfunnet forutsetter at alle er koblet på nett med god kapasitet. Da hjelper det ikke med selskaper som drar beina etter seg for å gi brukerne et fremtidsrettet tilbud, avslutter hun.