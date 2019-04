Det har vært påloggingstrøbbel gjennom natten etter at skattemeldingen ble gjort tilgjengelig. Problemene fortsatte torsdag morgen.

Mange norske skattebetalere opplevde at selve innloggingen via ID-porten «brøt sammen». I går kveld oppsto det også en feil i den såkalte reguleringsmekanismen.

Stor pågang og trafikkvolum gjorde at mange ikke kom inn for å sjekke meldingen. Det bekrefter Skatteetaten overfor E24.

Altinn-portalen skal derimot ha fungert knirkefritt. Det er ikke her skoen trykker.

– Altinn er 100 prosent frisk. Det er meget pen belastning på serverne, sier pressekontakt ved Brønnøysundregistrene med ansvar for Altinn, Jørgen Ferkingstad til digi.no ved 10-tiden.

Mer rakk han ikke å si før et statusmøte med de involverte, som inkluderer også Skatteetaten og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Løsningen har rett og slett fått inn mer trafikk enn det reguleringen skal ta

Alarmene gikk onsdag kveld

Difi er systemeier for ID-porten, som er en felles innloggingsløsning for en lang rekke offentlige nettjenester.

– Cirka klokken 22:45 onsdag begynte vi å få alarmer i systemene våre. Løsningen har rett og slett fått inn mer trafikk enn det reguleringen skal ta. Dette har igjen ført til en flaskehals i nettverket vårt, forteller Frank Fardal som er Difis produktsjef for ID-porten, til digi.no.

– Dette skal ikke skje

Når flaskehalsen oppsto onsdag kveld, valgte de å ta ned innloggingstjenesten for å stabilisere løsningen. Fardal forteller at dette fungerte etter hensikten.

Fra omtrent midnatt har ID-porten ifølge ham vært stabil, men med fortsatt høy trafikk utover natten og morgentimene. Difi er likevel på ingen måte fornøyd etter de tekniske utfordringene.

– Nei, den feilen vi opplevde i natt er noe som ikke skal skje. Når vi er ferdige med dagen skal vi sette oss ned og analysere grundig hva som var underliggende årsak, konstaterer Fardal.

Færre enn i fjor

Ferske tall fra klokken 11 er at 1.370.000 har rukket å lese skattemeldingen. Det er 82.000 færre personer enn de 1.452.000 på samme tidspunkt i fjor.

– Det vi så fra tallene i natt var at trafikken varte litt lenger utover natta. Vanligvis tar trafikken seg opp klokken 7 om morgenen, men i dag startet det allerede ved 6-tiden.

Produktsjefen mener at løsningen har vært stabil med jevnt høyt trafikk fra de fikk stabilisert ID-porten etter reguleringsproblemene.

– Men det har vært litt rusk i dag også? Flere opplevde feilmelding ved forsøk på innlogging også i morgentimene torsdag, det gjorde vi også, noe vår skjermdump øverst i saken viser?

– Ikke som jeg kjenner til. Men sesjonshåndteringen kan føre til sånne meldinger av og til, svarer Frank Fardal.

Flaskehals

I en statusmelding kunne Difi opplyse at ID-porten er tilbake i stabil drift etter nattens ustabilitet.

«ID-porten er oppe og stabil, men innbyggere som logger på skattemeldinga må være forberedt på å få beskjed om å vente litt og prøve igjen senere i morgentidene. Dette er et tiltak for å sørge for at systemet ikke overbelastes i de aller travleste timene, og vi forventer at trafikken avtar noe etter klokken 10», blir det opplyst.

Samtidig vedgår Difi at ID-porten var utilgjengelig på grunn av en feil i den såkalte reguleringsmekanismen i tidsrommet fra klokken 22.45 onsdag kveld fram til 00.04 i natt. Slik oppsto en flaskehals som gjorde at ID-porten fikk problemer, heter det.

– Hva mener Difi med feil i reguleringsmekanismen?

– Vi har en mekanisme som skal regulere trafikken inn slik at løsningen skal være stabil og at alle som starter på innloggingen får fullføre den. Hendelsen i natt gjorde at mekanismen slapp igjennom mer trafikk enn den skulle, noe som skapte ustabilitet som gjorde at vi tok ned løsningen. Så har vi gjort ytterligere tiltak som viste seg å ha effekt i morgentimene. Det er en justering i måten vi håndterer blant annet connections inn hos oss.

Fardal utdyper at da ustabiliteten oppsto sent onsdag kveld, så hadde ID-porten over en halv million personer som forsøkte å komme inn samtidig.

20-30 personer på døgnvakt

Det er IT-kjempen Evry som er underleverandør med ansvaret for den tekniske driften av ID-porten. Difis produktsjef har ingenting å utsette på deres bistand.

– Vi er fornøyd med jobben de har gjort. Dette er en hendelse som ikke skal oppstå, men de har respondert veldig raskt med å følge opp alarmene som har kommet i systemet og håndtert det løpende. Vi har også folk på jobb hele dette døgnet, som sitter og overvåker og justerer løsningen fortløpende, sier Fardal.

Han anslår at døgnvakten på årets største trafikkavvikling for ID-porten omfatter et sted mellom 20 og 30 personer.

– Det er fordelt på Difi, Skatteetaten, Altinn, men også Evry og BankID som tar imot mye trafikk. Skattemeldingen et komplekst system og veldig mange aktører er involvert, teleaktører også.

Fardal har varslet at de i kjølvannet av nattens hendelse skal foreta en gjennomgang med analyse for å komme til bunns i årsaken til problemene.

– Vi vil følge opp og dele mer informasjon om den underliggende årsaken senere. Detaljnivået kan vi komme tilbake til, men vi ønsker å være åpne.