Telia-kunder fikk store problemer med BankID på mobil

Skattemeldingen som ble fremlagt onsdag kveld har skapt flere problemer enn krøll med innlogging til Altinn.

Siden oppsto det også store problemer med BankID på mobil, noe som rammer svært mange andre, inkludert de som skal logge seg inn på bank, helsetjenester og andre nettjenester.

I en statusmelding opplyser BankID at det er trafikkvolumet knyttet til utlegging av skattemelding 4. april som skaper utfordringer, selv om de poengterer at «både BankID og BankID på mobil fungerer, men det kan hende du må forsøke igjen et par ganger før du lykkes».

– Det er en utfordring hos Telia, sier kommunikasjonssjef hos BankID-eieren Vipps, Hanne Kjærnes til digi.no.

Hver tredje pålogging feiler

Hun påpeker at det er de ulike teleoperatørene som må svare på spørsmål og sender dermed ballen videre.

Feilmelding ved forsøk på innlogging via BankID på mobil med Telia-abonnement. Mye tyder på at også disse problemene er knyttet til ID-porten, noe URL til feilmeldingen viser. Skjermbilde: digi.no

– Siden i morges har det vært en del problematikk knyttet til BankID for Telia-kunder. Cirka en tredjedel av påloggingsforsøkene timer ut, bekrefter Telias informasjonssjef Kristian Fredheim.

Foruten massiv trafikk på en dag som dette, er det foreløpig uvisst hva som er teknisk årsak til at kundene sliter med å bruke BankID på mobil.

– Vi snakker med leverandør på løsningen for rydde opp i problemet raskest mulig, sier Fredheim, som foreløpig altså ikke har tekniske detaljer å dele.

Mange har BankID

Problemene med den utbredte innloggingstjenesten kan ramme svært mange personer.

BankID har snaut 4,1 millioner registrerte brukere. BankID på mobil har rett i underkant av 1,8 millioner brukere. Det opplyser Kjærnes, som ikke vil gå ut med antall brukere fordelt på de ulike teleoperatørene.

ID-porten øker trafikken

Frank Fardal som er produktsjef i Difi for den offentlige ID-porten, har tidligere i dag delt tall med oss om dagens trafikkavvikling. Ved 11-tiden var det færre pålogginger enn i fjor, men siden har omfanget tatt seg opp.

I en oppdatering opplyser Fardal om antall pålogginger via ID-porten fra midnatt til klokken 12 i dag: 1 954 488 har logget seg inn i dette tidsrommet, men det i fjor på samme tidspunkt var 1 858 969.

Dermed ligger det foreløpig an til rekordtrafikk inn til skattemeldingen.

Saken oppdateres.