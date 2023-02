If fornyer med Tietoevry

Tietoevry og If fornyer sin avtale. Dette er femte gang Tietoevry får tillit hos If, og markerer fortsettelsen av et til nå 17 år langt forhold.

Det er en ny IT-infrastrukturavtale som er inngått for fem år, med opsjon på ytterligere to, skriver Computersweden. Avtalen skal være verdt over en milliard kroner.

– I det turbulente miljøet som råder er det trygt å ha en partner som har levert etter våre høye krav til stabilitet og sikkerhet i flere år, sier Kjell Rune Tveita, CIO i If.

Han trekker frem at Tietoevry har hjulpet dem med å sikre kontinuitet i driften, og å jobbe fremover for å kunne tilby selskapet og deres kunder den beste servicen og brukeropplevelsen ved hjelp av den nyeste teknologien.

De skal blant annet hjelpe If med å sette opp en løsning der stormaskiner og skytjenester kombineres i en hybridløsning. Det skal gi mer fleksible skytjenester.

I avtalen inngår all infrastruktur, inkludert arbeidsplasstjenester for Ifs drøyt 7300 ansatte.

Leveransen skal være kostnadseffektiv ettersom Tietoevry benytter seg av sitt nearshore-team i Tsjekkia. Driften skal være helt plattformuavhengig, og skal være enkel å tilpasse til fremtidige behov.