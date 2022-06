Microsoft lanserte nettopp sin Surface Laptop Go 2, en bærbar ultraportabel som visstnok skal være laget spesielt for å appellere til de - skal vi si prisbevisste.

Akkurat det merkes også på spesifikasjonene.

Surface Laptop Go 2 fås i Norge i følgende utgaver:

Med 4 GB LPDDR4x RAM og 128 GB SSD-lagring, til kr 6.990,-.

Med 8 GB LPDDR4x RAM og 128 GB SSD-lagring, til kr 7.990,-.

Med 8 GB LPDDR4x RAM og 256 GB SSD-lagring, til kr 8.990,-.

4 GB RAM er nok i minste laget i våre dager, spesielt hvis du skal bruke maskinen til noe annet enn lett surfing og epost, så de fleste bør i praksis vurdere en annen versjon enn den absolutt billigste.

Disse PC-ene skal etter sigende være tilgjengelige i Norge fra og med fredag 4. juni 2022. I tillegg kommer det en versjon med 16 GB RAM og 256 GB SSD-lagring, men pris og dato på den er enda ikke kjent. På det norske markedet er det dessuten kun platina-utførelsen som blir tilgjengelig.

Billigste utgave får ikke fingeravstrykksleser i på-knappen, men de øvrige modellene skal få det. Windows Hello skal imidlertid være støttet i alle utgaver.

Forrige generasjons Intel-prosessor

Foruten lagring og arbeidsminne får maskinen en i5-1135G7-prosessor med fire kjerner, og en skjerm på 12.4" med 1536 x 1024 pikslers oppløsning. Grafikkløsningen er Intels egen innebygde Iris Xe-Graphics. Den duger greit til hverdagsbruk og enkle eller eldre spill, men til mer krevende oppgaver vil den komme til kort.

Det kan synes merkelig at Microsoft for en ny PC-modell har valgt forrige generasjon Intel-prosessor, men dette er det nok flere grunner til, og de fleste munner sannsynligvis ut i kostnader. Ikke bare vil en eldre prosessormodell være billigere i innkjøp, men den blir heller ikke fullt så glovarm som Intels 12-generasjon er kjent for å bli. Dermed sparer man potensielt noen kroner på både prosessoren og kjølingen av den.

Batteri og vekt

Størrelsen på batteriet er ikke oppgitt, men Microsoft lover opptil 13,5 timer batteritid ved normal bruk, hva det nå måtte være. Laderen som følger med yter 39 Watt og skal kunne lade batteriet til 80 prosent på en time.

Vekten er oppgitt til 1127 gram - altså er maskinen en klar lettvekter, men likevel ikke den absolutt letteste av sorten.

På kommunikasjonsfronten skilter maskinen med Bluetooth 5.1 og Wi-Fi 6 (802.11ax). Av porter får den en USB-A og en USB-C, foruten en 3,5 mm hodetelefonutgang. Her trenger du en dongel for å koble til mer enn det absolutt nødvendigste, med andre ord.

Det kanskje mest interessante med det hele er hva Microsoft har lagt til rette for at brukeren selv skal kunne bytte ut:

Skjermdeksel

Dekselet ved tastatur og pekeplate

Føttene på undersiden

SSD-lagringen

Surflink-kabel

I tillegg skal batteriet kunne byttes, bare ikke av brukeren selv.