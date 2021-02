IKT-Norge ber norske myndigheter finne en snarlig løsning for digitale vaksinepass

Myndighetene i både Danmark og Sverige har denne uken vedtatt å opprette digitale løsninger for vaksinesertifikat innen sommeren. I Norge er det ikke tatt stilling til en slik løsning ennå, men helseminister Bent Høie sa onsdag til NRK at man allerede kan logge seg inn på helsenorge.no og skrive ut vaksinestatusen derfra og bruke denne som dokumentasjon.

Utfordrer norske myndigheter

IKT-Norge mener derimot at man også i Norge bør etablere digitale vaksinepass. Organisasjonen utfordrer derfor norske myndigheter til å finne en snarlig løsning for dette.

Fredrik Syversen i IKT-Norge utfordrer norske myndigheter til å komme raskt på banen med et digitalt vaksinepass. Foto: Veslemøy Vråskar

– En snarlig løsning på digitale vaksinepass vil være nyttig for alle, ikke minst for deler av næringslivet som har en grad av internasjonale medarbeidere, eller behov for å reise, sier Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge, i en uttalelse til Digi.no.

Han mener at Norge har svært god infrastruktur til å få på plass et slikt digitalt vaksinepass innen sommeren.

– Gode norske ID-løsninger som BankID og pasientjournaler, gjør at det vil være en smal sak å utvikle slike pass med tilstrekkelig sikkerhet. I tillegg er «Minhelse» blitt et nav som naturlig vil gjøre digitale vaksinepass tilgjengelig for store deler av den norske befolkningen, sier Syversen, som ber norske myndigheter se til Danmark og Sverige.

IBM klar med blokkjedeløsning

Etter at vedtaket om å etablere et dansk, digitalt vaksinepass ble kunngjort i går, har IBM i Danmark kommet på banen og fortalt at selskapet kan løse dette mye raskere enn de fire månedene som danske myndigheter har satt av til å finne en løsning. Selskapet mener at dette i stedet kan løses på bare én måned.

Til danske Computerworld forteller Carsten Juul Størner, assosiert partner hos IBM, at selskapet allerede har jobbet med en slik løsning i nærmere et å i selskapets blokkjedeplattform. Det gjenstår bare å integrere den med systemene til myndighetene.

Slik skal den fungere

Ifølge Størner vil dette i praksis fungere slik at vaksinedataene lagres hos danske helsemyndigheter og først hentes over i vaksinepassløsningen når en innbygger har behov for å generere et vaksinepass.

På brukersiden blir det deretter generert en QR-kode som kan skannes av de som har behov for å kontrollere om noen er vaksinert. Selve opplysningene vil ikke være lagret på mobilen til innbyggerne. I stedet må de som skal kontrollere vaksinepasset også har tilgang til det sentrale systemet. Dette skal bidra til å redusere faren for misbruk.

IKT-Norge er kjent med IBMs muligheter.

– Det vil være en aktør som det er naturlig for norske myndigheter å ta kontakt med, sier Fredrik Syversen til Digi.no.