IKT-Norge ber om politisk satsing på KI

– Vi har sterke offentlige dataregistre, høy digital kompetanse og sterke universiteter og forskningsinstitusjoner, sier administrerende direktør Øyvind Husby i IKT-Norge.

Dette bør utnyttes for å maksimere bruk av KI i offentlig forvaltning, helsevesen, utdanning, og industrien, mener IKT-Norge. Organisasjonen legger nå fram det de kaller et veikart for KI i Norge.

Husby viser til regjeringens ordning Grønn plattform, som gir bedrifter og forskningsinstitutter økonomisk støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst og omstilling. Han vil ha en lignende ordning for kunstig intelligens.

Det innebærer flere studieplasser innen IKT/KI, økt forskningsinnsats og målretting av Norges innsats i ulike EU-program. Husby ber regjeringen åpne pengesekken i statsbudsjettet allerede for neste år.

– Alle regjeringens store grønne industriplaner er helt avhengig av bruk og utvikling av kunstig intelligens, det være seg havvind, CO 2 -håndtering eller hydrogen og batterifabrikker, sier han.

I tillegg foreslår de punkter for å regulere KI i Norge, blant annet å etablere tydelige etiske standarder for utvikling og bruk av kunstig intelligens.