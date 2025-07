KI-skandalen i Tromsø: Granskningsrapport avslører alvorlige mangler

Rapporten slår fast at Tromsø kommune tok i bruk kunstig intelligens før organisasjonen var moden for det og at det manglet KI-strategi og opplæring, skriver Nordlys.

Rapporten, som er laget av PwC, avdekker flere kritikkverdige forhold i kommunens håndtering av barnehage- og skolestruktursaken.

PwC konkluderer med at bruken av kunstig intelligens ikke hadde betydning for det endelige forslaget om nedleggelse av åtte skoler. Men granskingen avdekker flere svakheter i kommunens prosjektstyring som manglende prosjektmandat, uklare roller samt brudd på prosedyrer for politisk saksbehandling.

– PwC kan ikke se at bruk av kunstig intelligens har hatt betydning for innholdet i arbeidsgruppens forslag til ny skole- og barnehagestruktur. De oppdiktede kildehenvisningene har likevel betydning for arbeidet med skolestrukturen da måten kunstig intelligens er blitt brukt på å påvirke tilliten til Tromsø kommune, heter det i rapporten.

Skandalen ble avdekket da forskere ved UiT oppdaget at flere kildehenvisninger i kommunens skolerapport var oppdiktet. Det ble også avdekket ulovlige anbud. Direktør for oppvekst, utdanning og kultur, Kari Henriksen i Tromsø måtte gå av.