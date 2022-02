IKT-Norge langer ut mot Ap: Mener minister reklamerer ensidig for amerikansk IT-gigant IKT-Norge er bekymret for hvilke konsekvenser Helselplattformen vil ha for norsk næringsliv i Midt-Norge.

Helseplattformen skal innføre nytt elektronisk journalsystem ved St. Olavs hospital (bildet) i Trondheim, samt alle andre sykehus og kommuner i region Helse Midt-Norge. Foto: Gorm Kallestad/NTB