IKT-trøbbel hos politiet 

Politiet opplever nok en gang tekniske problemer med sine datasystemer. Mandag kommer det inn meldinger om «treghet og heng» i politinettet.

Politiets IKT-tjenester (PIT) har satt stab for å håndtere situasjonen, etter det Digi.no får opplyst.

Ingen har foreløpig vært villige til å stille opp til intervju. Politidirektoratet (POD) har i stedet sendt oss en uttalelse fra fungerende seksjonssjef Lars Zeiner.

– Det har i dag oppstått IKT-problemer som har medført treghet og heng i politiets IKT-systemer. Politiets IKT-tjenester jobber med feilretting. Nødnett, 112 og 02800 er ikke påvirket av hendelsen, sier Zeiner ifølge uttalelsen.

POD understreker for øvrig at det å sette stab for å håndtere situasjonen ikke kan sammenlignes med å sette krisestab.

Karl-Henning Rørstad som leder IKT-drift ved Politiets IKT-tjenester sier i en tekstmelding at spørsmål må rettes til direktoratets kommunikasjonsenhet.

Kommunikasjonsenheten har foreløpig ikke svart på våre konkrete spørsmål, blant annet om hvilke systemer som er berørt, når problemene i dag oppsto, hvilke avvik eller operative konsekvenser dette får og hva status er for feilretting.

Gjentatte utfordringer

Det er ingen hemmelighet at politiet relativt ofte har opplevd tekniske problemer med sine datasystemer.

Nå er det mindre enn to uker siden flere av politiets dataløsninger var ustabile eller ikke tilgjengelige. Straffesaksystemet BL (Basis Løsning) fikk problemer og epost skal ha vært nede. Dette berørte hele politi-Norge, ifølge bransjepublikasjonen Politiforum.

To dager tidligere var det også teknisk krøll i mange timer. Basis Løsning var blant løsningene som sviktet. Det gjorde også Datasystem for utlendings- og flyktningsaker (DUF), som er et saksbehandlingssystem som brukes i utlendingsforvaltningen.

På sensommeren i 2019 gikk store deler av politiets IKT-systemer atter en gang ned for telling i forbindelse med planlagt vedlikehold. Senere reagerte flere politiansatte på at POD forsøkte å nedskrive hendelsen som «ikke alvorlig», også det ifølge Politiforum.

Bransjenettstedet har ramset opp en rekke andre tilfeller av tekniske feil og datatrøbbel hos politiet de siste årene.