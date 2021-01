ILO: Arbeidere på hjemmekontor trenger bedre beskyttelse

En av fem i verden jobbet hjemme i pandemiens tidlige fase. Hjemmearbeidere trenger bedre beskyttelse, mener Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

ILO slapp onsdag en rapport om hjemmekontor i koronaens tidsalder. Ifølge organisasjonen var det drøyt 260 millioner som jobbet hjemmefra før pandemien brøt ut, et tall som raskt steg kraftig.

Bruken av hjemmekontor vil øke også framover, mener ILO. Da må det på plass beskyttelse av hjemmearbeidernes rettigheter, mener ILO. Ifølge organisasjonen jobbet en av fem i verden hjemmefra i pandemiens tidlige fase.

De endelige tallene for 2020 er ikke klare ennå, men kommer til å vise en kraftig økning i arbeid fra hjemmet.

– Lite politikk på området

– Kun ti av ILOs medlemsstater har sertifisert konvensjon nummer 177 som tar til orde for likebehandling av hjemmearbeidere og andre arbeidsfolk. Få har omfattende politikk på området, sier Janine Berg, en av rapportens forfattere.

ILO påpeker at hjemmearbeid ofte er dårlig regulert og at det i flere land er en utfordring at lovverket som beskytter arbeidernes rettigheter, ikke gjelder hjemmearbeiderne.

Koronapandemien kan brukes til å løfte hjemmearbeidernes rettigheter. Et av de viktigste virkemidlene ILO anbefaler er å øke oppmerksomheten som rettes mot hjemmearbeid.

– Må få koble av

Det er også viktig å sørge for at dem som jobber hjemmefra, får muligheten til å koble av, og at skillet mellom arbeidstid og fritid opprettholdes, understreker ILO.

– Myndighetene må i samarbeid med arbeiderne og deres organisasjoner jobbe for at alle hjemmearbeidere tas ut av usynligheten og inn i et anstendig arbeidsliv. Det gjelder uavhengig av om de vever i Indonesia, lager sheasmør i Ghana, tagger bilder i Egypt, syr munnbind i Uruguay eller jobber digitalt i Frankrike, skriver ILO.

Uansett er gruppen hjemmearbeidere trolig endret for godt. Før pandemien var det rundt 260 millioner hjemmearbeidere, noe som er 7,9 prosent av den globale arbeidsstokken. Av dem var 56 prosent kvinner.

