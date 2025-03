– Jeg har tidligere blitt sitert og tolket feil, men jeg har aldri opplevd å bli sitert på noe jeg aldri har skrevet, sier professor Thomas Nordahl ved Universitetet i Innlandet til avisen iTromsø.

Avisen har gått gjennom kildelisten til kommunens forslag til ny barnehage- og skolestruktur, der åtte skoler er foreslått nedlagt.

Av 18 oppføringer var det kun sju som lot seg spore opp.

Kommunedirektøren i Tromsø, Stig Tore Johnsen, presiserer overfor NRK at det er mennesker som har skrevet kunnskapsgrunnlaget, men innrømmer at de har brukt KI som hjelpemiddel.

– Den har jeg aldri skrevet

– Det er helt vilt at dette skal brukes som underlag i en så viktig sak, sier professor Thomas Nordahl ved Universitetet i Innlandet. Foto: Cornelius Poppe/NTB

Arbeidsgruppen bak forslaget viser blant annet til en bok Thomas Nordahl skal ha skrevet i 2018, «Kvalitet i skolen: Læring, trivsel og relasjoner», utgitt av Cappelen Damm. Den boken eksisterer ikke.

– Jeg mistenker at de kan ha brukt Chat GPT eller en annen robot, og ikke kvalitetssikret det som kom ut, sier Nordahl til VG.

Det samme tenkte professor i pedagogikk, Peder Haug. Han er sitert fra boken «Inkludering og kvalitet i barnehage og skole», som han visstnok skal ha gitt ut i 2024.

– Den har jeg aldri skrevet, sier Haug, som rett nok ga ut boken «Inkludering» i 2014.

– Om den boka skal brukes som argument for å legge ned eller sentralisere skoler, så er det å dra det utrolig langt. Hvis den skal brukes, så må det nesten være som argument for det motsatte, sier professoren.

Stanser prosessen

Nå har kommunedirektøren i Tromsø bestemt seg for å stanse høringsprosessen til forslaget i et halvt år.

– Vi har i hele dag gått gjennom det som fremkommer, og har oppdaget mange av de samme feilene. Det er noe vi beklager på det aller sterkeste. Slike feil skal ikke skje, sier Johansen i en pressemelding.

Samtidig presiserer han at arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur fortsetter.

– Det er det fortsatt behov for selv om akkurat denne prosessen trekkes tilbake, sa han på et møte med pressen torsdag ettermiddag.

Prosjektleder for arbeidet med ny skolestruktur i Tromsø kommune, Arne Christian Vangdal, sier at de prøver å finne ut hva som har skjedd og vil komme tilbake med et fyldigere svar når de har gjort det.

– Den første store KI-skandalen

Forsker Jonas Stein kaller saken for en administrativ skandale.

– Intet mindre enn kanskje den første store KI-skandalen i norsk offentlig sektor. Dette er klassisk Chat GPT og som stadig vekk skjer i studentarbeider, skriver han på Facebook.

Stein, som jobber som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, tror avsløringene vil gjøre det svært vanskelig å få skolestruktursaken i Tromsø i mål.

– At Tromsø kommune lar dette skje i kunnskapsgrunnlaget i den kanskje viktige politiske saken på et tiår, er intet mindre enn en administrativ skandale. Det blir svært interessant å se hvilket etterspill dette får, skriver han.

Lokalmiljøet reagerer

De lokale politikerne i Tromsø reagerer kraftig på avsløringene.

– Det fremstår for meg som at dette kapittelet er skrevet med en fasit, også har man blitt bedt om å underbygge fasiten, sier Barbara Vögele i Miljøpartiet De Grønne Tromsø til iTromsø.

Markus Akselbo fra Høyre vil sette i gang en full gjennomgang av kommunens kildebruk.

– Hvis det fremkommer at det er feilbruk av KI, må vi se på kunnskapsgrunnlaget til alle saker i Tromsø kommune, sier han.

Leder i Foreldrerådet (FAU) ved Slettaelva skole mener dette skaper en mistillit mot kommunen.

– Vi har i lang tid prøvd å forstå faktagrunnlaget i rapporten, men det gir jo mening at vi aldri forsto det hvis det viser seg å være falsk, sier Tina Gjøvik til iTromsø.