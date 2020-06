India forbyr TikTok, WeChat og 57 andre apper. Alle er kinesiske

Indiske myndigheter varslet mandag denne uken et forbud mot 59 navngitte mobilapplikasjoner. Det opplyses at myndighetene har mottatt klager og rapporter fra ulike hold om at apper, både til Android og IOS, stjeler og overfører data til utenlandske servere i smug.

Ifølge ZDNet er alle de berørte appene kinesiske.

TikTok og WeChat

Noen av appene er velkjente, også i vestlige land. Ikke minst gjelder dette TikTok og WeChat. Se listen nederst i saken.

Listen omfatter også ES File Explorer, en mye brukt filbehandlingsapp til Android som i 2019 ble fjernet fra Google Play Store etter mye negativ omtale og anklager om svindel. Den har senere blitt erstattet av en app med nesten samme navn og en annen utgiver.

Kina er overhodet ikke nevnt i pressemeldingen fra den indiske regjeringen, men tidspunktet og det at det kun dreier seg om kinesiske apper, tyder på at det dreier seg om en politisk beslutning som følge av de nylige trefningene mellom kinesiske og indiske styrker i grensetraktene mellom de to landene.