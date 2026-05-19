Ingen barneskoler ville teste skjermfri skole i Kristiansand

Alle barneskolene i kommunene ble spurt.

I vår ble alle barneskolene i Kristiansand spurt om de ville være med på et forsøk med skjermfri skole på småskoletrinnet. Alle skolene sa nei.
I vår ble alle barneskolene i Kristiansand spurt om de ville være med på et forsøk med skjermfri skole på småskoletrinnet. Alle skolene sa nei. Foto: Gorm Kallestad/NTB
NTB
19. mai 2026 - 07:21

Ingen barneskoler i Kristiansand ønsker å delta i et prøveprosjekt med skjermfri skole fra 1. til 4. trinn.

I vår ble alle barneskolene i kommunen spurt om de ville være med. Samtlige sa nei, skriver Fædrelandsvennen.

Pensjonistpartiet fremmet saken sammen med Høyre, Frp og KrF. Bystyrerepresentant Helén Rosvold Andersen i Pensjonistpartiet viser til at Kristiansand har hatt gode erfaringer med skjermfrie uker på mellomtrinnet.

– Lærere rapporterte om mer ro, mer samarbeid, mer læring og mer dialog i denne perioden. Med den suksessen der håpte jeg at flere ville være med å gå fra skjermfri uke, til å teste det som en hverdag i 1.-4.-trinn.

Kommunen går ikke videre med prosjektet når ingen skoler ønsker å delta.

«Det er bred og samstemt enighet om at fullstendig skjermfritt småskoletrinn ikke er hensiktsmessig», skriver kommunen i sin vurdering. 

