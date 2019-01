Innovasjon Norges pris: Hvem av disse blir årets kvinnelige gründer?

Innovasjon Norges pris Female Entrepreneur of the Year deles ut på tiende året. Vinneren annonseres på den internasjonale kvinnedagen 8. mars.

Prisen er rettet mot kvinnelige teknologigründere som satser internasjonalt og jobber mot ett eller flere av FNs bærekraftmål.

– Felles for de ulike finalistene er at de er viktige rollemodeller, har fokus på teknologi for å skalere sine løsninger og har et perspektiv på hvordan deres bedrifter skal bidra til å nå bærekraftsmålene, sier Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge, i en pressemelding.

Var 50 kandidater

Av 50 potensielle kandidater står juryen igjen med tre kandidater: Annette Anfinnsen i Robotic Innovation AS, Sigrun Syverud i Fjong Norge AS, Merete Nygaard i Lawbotics AS.

FJONG er en digital plattform som muliggjør leie og utleie av klær, som et alternativ til kjøp. Ifølge Innovasjon Norge er FJONG først og fremst et teknologiselskap, og selskapets ressurser brukes primært på web-plattformen som har rundt 40.000 brukere.

Annette Anfinnsen fra Robotic Innovation utvikler en robot, på størrelse med en tiåring, som kan avlaste helsepersonell med frakt av medisiner og mat på sykehus, noe som gjør de ansatte i stand til å bruke mer tid på pasientene.

Merete Nygaard i Lawbotics AS er hjernen bak selskapet som automatiserer og effektiviserer kontraktskriving. Programvaren Lexolve gjør det enkelt for advokater å generere juridiske dokumenter.

– Å finne opp hjulet på nytt hver gang var både kjedelig og ineffektivt, sier Nygaard.

Fortsatt i mindretall

Ifølge SSB er kvinnelige gründere, og investorer, fortsatt i mindretall sammenliknet med menn. Men det er en antydning til vekst i kvinneandelen blant etablerere.

Vinneren av Female Entrepreneur of the Year annonseres den 8. mars i Oslo. Prisen deles ut av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Skal vi lykkes med omstillingen av norsk økonomi trenger vi enda flere kvinner som tør å satse på nye ideer, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

Årets hovedjury består av administrerende direktør i Norwegian Venture Capital Association, Rikke Eckhoff Høvding, grunnlegger og styreleder av Basefarm, Grethe Viksaas, daglig leder i SoCentral, Thomas Berman og Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.