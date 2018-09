Innrømmer at han har oppført seg dårlig i en årrekke: – Jeg kommer til å bli borte en stund

– Denne uka ble jeg konfrontert av utviklermiljøet til Linux om min manglende evne til å lese folks følelser. Mine angrep via epost har være både uprofesjonelle og uberettigede – spesielt de gangene jeg har gått til personangrep.

– Disse angrepene har gitt mening for meg siden de har vært et ledd på veien til å gi ut en bedre «patch», men jeg skjønner nå at dette ikke har vært OK – noe jeg er veldig lei meg for.

Det skriver Linus Thorvalds i sin ukentlige oppdatering til Linux-utviklere verden rundt. Finnen er hjernen bak operativsystemkjernen Linux.

Igjennom mange år

Torvalds tar i eposten oppgjør med sin mangeårige oppførsel etter at han har blitt konfrontert av flere personer i Linux-miljøet den senere tiden.

Linux-faren skriver at han hele livet har slitt med å sette seg inn i andre menneskers følelser, og at dette har skapt problemer for han på et emosjonelt plan i en årrekke.

– Jeg er nødt til å endre hvordan jeg oppfører meg. Jeg ønsker å be om unnskyldning til alle jeg har såret eller muligens også har drevet helt bort fra Linux-kernel-prosjektet igjennom alle disse årene, skriver Torvalds.

Verdens største

For 20 år siden var Linux bare en liten parentes i den store sammenhengen, men i dag kjører stort sett alle tungregnemaskiner med Linux som grunnstamme.

Linux dominerer også store deler av servermarkedet, og nærmere 1,5 milliarder Android-enheter kjører med Linux-kjernen i bunn av sitt operativsystem.

Dermed har Linux-prosjektet på kort tid blitt et av de mest vellykkede teknologiske samarbeidene i vår levetid, skrev den britiske teknologiavisen The Register i februar i fjor.

– Tråkker hverandre på tærne

Siden 2005 har rundt 13 500 forskjellige utviklere bidratt til prosjektet som baserer seg på åpen kildekode.

– Vi har gjort dette i 25 år. Et av de vanligste problemer vi har er at utviklerne våre tråkker hverandre på tærne. Dermed har en stor del av jobben vært organiseringen og flyten i koden, slik at uoverensstemmelsene vedrørende prosjektet forsvinner helt, sa Torvalds da han langet ut mot resten av bransjens «overdrevne innovasjonsfokus» i fjor vinter.

De ordene må han nå bite i seg.

– Jeg kommer til å bli borte fra utviklingen en liten stund slik at jeg kan jobbe med meg selv og bli bedre til å respondere på folks følelser, skriver Linux-faren i eposten til utviklersamfunnet og fortsetter:

25 millioner kodelinjer

– Dette har ikke noe med at jeg er utbrent og bare vil forsvinne. Tvert imot er jeg svært motivert til å fortsette med Linux-prosjektet. Jeg må rett og slett bare jobbe med meg selv og fikse noen problemer jeg nå har blitt oppmerksom på.

Det opprinnelige hobbyprosjektet til Torvalds er i dag alt annet enn et gutteromsprosjekt. Linux-kjernen støtter mer enn 80 ulike arkitekturer.

Mer enn 1681 utviklere fra rundt 225 ulike selskaper bidro i løpet av 2016-17 til å videreutvikle kjernen, som nå består av 25 millioner kodelinjer.

I gjennomsnitt legges det til 4600 kodelinjer hver dag.