MÅLØY (digi.no): Hvem sa at dataspill ikke lønner seg? Det var i alle fall spiren til LocalHost, bedriften Lefdal Mine Datacenter vokser ut fra.

Høyteknologi: Investor Gunnar Carlson har vært sentral i arbeidet med utviklingen av 70 IT-arbeidsplasser i Måløy, han er også mannen bak kjøleteknologien i Lefdal Mine Datacenter. På skjermen til høyre Vidar Saltkjel, Sindre Kvalheim med ryggen til. Foto: JØRN-ARNE TOMASGARD

Vi er i andre etasje i Sparebanken Vest-bygget i Gate 1 i Måløy sentrum. En by mest kjent som fiskerisenter, men de siste årene også for et voksende teknologimiljø. Her er et nærmest papirløst samfunn. Det skinner av de tidsriktige, ryddige kontorene. Dataskjermer over alt, i en endeløs strøm av kommunikasjon til Nordfjord, Norge, verden. På ti år har de bygget seg opp til dette. Nå venter et nytt kapittel i historien om IT-eventyret i Måløy. Lefdal Mine Datacenter åpner 10. mai.