I dag kan det virke som om fiber er det eneste saliggjørende når det gjelder å levere bredbånd inn til de tusen hjem. Men likevel er det svært mange brukere i Norge som får bredbånd levert over gamle koaksialkabler («koaks»).

Det er ingen tvil om at fiber er den teknologien som har potensiale til å levere de aller høyeste hastighetene – men visste du at det snart er mulig å oppnå hastigheter på opptil 10 gigabit i sekundet (Gbit/s) over koaks? Teknologien kalles Docsis 3.1, og skal etter planen rulles ut i Norge i løpet av 2017.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på den nye standarden med det kryptiske navnet.