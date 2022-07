Bilde og videodelings-tjenesten har fått mye kritikk i det siste for å endre appen for å se mer ut som en kopi av TikTok enn en unik bildedelingstjeneste.

Tirsdag denne uken la Instagramsjef Adam Mosseri ut en video på Twitter der han forklarte hvorfor endringene gjøres, at de tester nye funksjoner, og at ingen endringer er endelige. Samtidig ba Mosseri om tilbakemeldinger fra brukerne, slik at de kan gjøre Instagram bedre.

Se videoen her:

👋🏼 There’s a lot happening on Instagram right now.



I wanted to address a few things we’re working on to make Instagram a better experience.



Please let me know what you think 👇🏼 pic.twitter.com/x1If5qrCyS – Adam Mosseri (@mosseri) July 26, 2022

Nå sier Mosseri i et intervju med Platformer at de når ruller tilbake testappen som noen brukere har fått som viser nyhetsfeeden i fullskjerm. Instagram skal også kutte ned på hvor mange «anbefalte» poster man får i nyhetsfeeden i appen.

­– Jeg er glad vi tok sjansen, hvis vi ikke bommer en gang iblant tenker vi ikke stort nok sa Mosseri til Platformer.

– Men vi må definitivt et stort steg tilbake og regruppere. Når vi har lært, kan vi komme tilbake med en ny idé eller versjon. Så vi kommer til å jobbe med det, fortsatte han.

Mosseri forteller videre at anbefalinger er noe Instagram ønsker skal være en positiv overraskelse i nyhetsfeeden. Når det fungerer motsatt, må selskapet gjøre endringer. Hvor mye de kommer til å redusere anbefalingene ville han ikke si, men Instagramsjefen forklarte tanken bak anbefalinger til plattformen.

– Når du oppdager noe i nyhetsfeeden din som du ikke har fulgt før, skal terskelen være høy, det skal være noe fantastisk, uttalte Mosseri

– Du skal være glad for at du får det opp, og jeg tror det skjer for sjeldent nå. Så vi må ta et steg tilbake når det gjelder prosentandelen anbefalinger i nyhetsfeeden, få bedre rangeringer og anbefalinger, og da, hvis og når vi har det på plass, kan vi starte å vokse igjen. Noe jeg er trygg på at vi kommer til å gjøre, fortsatte han.

Brukerpress førte til uttalelse

Mosseri forteller at han allerede hadde filmet videoen som ble lagt ut på Twitter (se videoen høyere opp i saken) allerede før Kardashian-søstrene delte Tate Burenings «make Instagram, Instagram again»-kampanje som gikk viralt i appen. Da kampanjen gikk viralt forteller Mosseria at det var tydelig at de måtte ta grep. Han mener at Instagram gjorde mange endringer samtidig, og det er en av kjernene til hvorfor protestene ble så store. Likevel anerkjenner han at noen av endringene har vært noe voldsomme for plattformen.

Selv om selskapet nå gjør endringer er Mosseri tydelig på at de ikke kommer til å gå tilbake til rent foksus på bilder. Med økt datatrafikk er videoer, ifølge Instagramsjefen, kommet for å bli og for at Instagram skal være med i utviklingen må de gjøre noen endringer rettet mot video.