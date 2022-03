Instagram ikke lenger tilgjengelig i Russland

Bildedelingsappen Instagram er ikke lenger tilgjengelig i Russland mandag, ifølge AFP.

En e-post fra det russiske medietilsynet ba folk flytte bildene og videoene sine fra Instagram før stengingen, og oppfordret dem til å bytte til Russlands egne «konkurransedyktige internettplattformer», ifølge Reuters.

Ifølge Instagram-sjefen vil blokkeringen påvirke 80 millioner brukere, skriver nyhetsbyrået.

Russland har allerede blokkert Facebook og begrenset tilgangen til Twitter.

Blokkerer tilgang

Russiske myndigheter har reagert sterkt på at Instagrams morselskap Meta har besluttet å tillate oppfordringer til vold mot russiske styrker i enkelte områder på sine plattformer og har varslet at tilgangen til Instagram kom til å stenges i Russland.

Uten en VPN-tilkobling ville ikke Instagrams app laste inn nytt innhold mandag, ifølge journalister for AFP i landet. Det sosiale nettverket dukket også opp på en liste over nettsider med «begrenset tilgang» publisert av Russlands medietilsyn Roskomnadzor.

Flere andre sosiale medier er også blokkert eller begrenset i Russland, blant annet Meta-eide Facebook.

Midlertidige regler

Meta bekreftet fredag at de gjør midlertidige endringer i reglene om hatytringer på bakgrunn av krigen i Ukraina. Facebook- og Instagram-brukere i enkelte land får lov til å oppfordre til vold mot russiske soldater, såfremt det handler om invasjonen.

Selskapet sa at det ville være feil å hindre ukrainere i å «uttrykke motstand og raseri mot de invaderende militærstyrkene».

– Som et resultat av Russlands invasjon av Ukraina vil vi midlertidig tillate politiske ytringer som normalt ville bryte med våre regler om voldelige uttalelser, som for eksempel «død over de russiske inntrengerne». Vi vil fortsatt ikke tillate oppfordringer til vold mot russiske sivile, het det i en uttalelse fra selskapet.

Meta sa fredag ​​at den midlertidige endringen i retningslinjene om hatytringer kun gjaldt Ukraina, i kjølvannet av Russlands invasjon av landet. Den midlertidige endringen i reglene gjelder blant annet i Ukraina, Russland, Polen, Estland, Latvia og Litauen.

Åpner etterforskning mot Meta

Instagram-brukere i Russland ble senere varslet om at tjenesten ville opphøre fra midnatt søndag.

Russland har omtalt uttalelsen som «aggressiv» og «kriminell» og reagerer med å starte etterforskning av selskapet. En særskilt etterforskningskomité, som etterforsker større forbrytelser, sier at de har opprettet sak på grunn av ulovlige oppfordringer fra ansatte i Meta til drap på russiske statsborgere fra ansatte i Meta.

Påtalemyndigheten ​​ba fredag en domstol om å utpeke den amerikanske teknologigiganten som en «ekstremistisk organisasjon», skriver Reuters.