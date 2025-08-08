Abonner
Økonomi

Intel-aksjen i fritt fall etter at Trump langet ut mot toppsjefen

President Donald Trump krever at Intels toppsjef må gå av på grunn av påståtte Kina-forbindelser. Aksjekursen stuper.

Intels toppsjef Lip-Bu Tan er under press etter at president Trump krever hans avgang grunnet påståtte interessekonflikter knyttet til Kina.
Intels toppsjef Lip-Bu Tan er under press etter at president Trump krever hans avgang grunnet påståtte interessekonflikter knyttet til Kina. Foto: Chiang Ying-ying/AP/NTB
NTB
8. aug. 2025 - 06:40

– Toppsjefen i Intel har en alvorlig interessekonflikt og må gå av, umiddelbart, skriver Trump på det sosiale mediet Truth Social.

Utspillet kommer etter at den republikanske senatoren Tom Cotton uttrykte bekymring over toppsjef Lip-Bu Tans investeringer i kinesiske selskaper. Cotton mener at flere av disse har forbindelser til Det kinesiske kommunistpartiet og Folkets frigjøringshær.

Tan, som tok over som Intels toppsjef i mars i år, skal ifølge Cotton kontrollere dusinvis av kinesiske selskaper og ha eierandeler i hundrevis av kinesiske brikkeselskaper.

Intels aksjer falt 3 prosent etter Trumps utspill, mens teknologiindeksen Nasdaq ellers steg.

Intel, grunnlagt i 1968, har slitt med å holde tritt med teknologiske skifter de siste årene. Selskapet kutter nå tusenvis av arbeidsplasser og reduserer utgifter i et forsøk på å styrke sin posisjon i markedet.

Selskapet har foreløpig ikke kommentert Trumps uttalelse eller anklagene om interessekonflikt.

Meta-grunnlegger og administrerende direktør Mark Zuckerberg ventes å vitne i en rettssak som startet onsdag. Bildet er fra 2024.
Les også:

Zuckerberg ventes å vitne i gigantsøksmål

databrikkerØkonomi
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Statnett
Systemutvikler
NVE
Digital sikkerhet
Nordland fylkeskommune
Seksjonsleder IKT
Kriminalomsorgen
Systemutvikler
DNV
Control and Cyber Security Engineer
En tjeneste fra