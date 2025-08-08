Intel-aksjen i fritt fall etter at Trump langet ut mot toppsjefen

– Toppsjefen i Intel har en alvorlig interessekonflikt og må gå av, umiddelbart, skriver Trump på det sosiale mediet Truth Social.

Utspillet kommer etter at den republikanske senatoren Tom Cotton uttrykte bekymring over toppsjef Lip-Bu Tans investeringer i kinesiske selskaper. Cotton mener at flere av disse har forbindelser til Det kinesiske kommunistpartiet og Folkets frigjøringshær.

Tan, som tok over som Intels toppsjef i mars i år, skal ifølge Cotton kontrollere dusinvis av kinesiske selskaper og ha eierandeler i hundrevis av kinesiske brikkeselskaper.

Intels aksjer falt 3 prosent etter Trumps utspill, mens teknologiindeksen Nasdaq ellers steg.

Intel, grunnlagt i 1968, har slitt med å holde tritt med teknologiske skifter de siste årene. Selskapet kutter nå tusenvis av arbeidsplasser og reduserer utgifter i et forsøk på å styrke sin posisjon i markedet.

Selskapet har foreløpig ikke kommentert Trumps uttalelse eller anklagene om interessekonflikt.