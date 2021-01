Intel bytter toppsjef – igjen

Intel kunngjorde onsdag at selskapets administrerende direktør, Bob Swan, skal forlate stillingen den 15. februar. Han vil bli erstattet Pat Gelsinger, som har vært toppsjef i VMware siden 2012.

Gelsinger har lang fartstid fra før i Intel, hvor han ble ansatt som 18-åring. Han var arkitekten bak 80486-prosessoren, hadde nøkkelroller i utviklingen av prosessorfamiliene Core og Xeon, og skal ha vært sentral i utviklingen av bransjestandarder som USB og wifi. I alt var han ansatt i Intel i 30 år før han forlot selskapet til fordel for EMC.

Passert av Nvidia

Pat Gelsinger er Intels nye toppsjef. Foto: Intel

Intel har slitt lenge på visse områder. Selskapet har blitt kraftig forsinket med selskapets neste generasjons prosessteknologi, noe som har bidratt til at selskapet ikke lenger er brikkeprodusenten med høyest markedsverdi. På det området ble Intel passert av Nvidia i juli i fjor.

Swan har ikke fått Intel ut av denne floken, og at det er hovedårsaken at han går av etter bare to år. I tillegg møter selskapet nye utfordringer, blant annet ved at Arm-arkitekturen i økende grad sprer seg til PC-markedet. Intel har som kjent ikke lykkes i konkurransen mot Arm-baserte produkter i blant annet mobilmarkedet.

Multi-arkitektur

Hovedmålet til selskapet nå, en strategi som har blitt videre utviklet under Swans ledelse, er å fortsett å gjøre det om fra en CPU-leverandør til en multi-arkitektur XPU-leverandør. Blant annet satser Intel nå tyngre enn tidligere på grafikkprosessorer.

– Selv om Intels historie er rik, er transformasjonen fra et CPU-selskap til et multi-arkitektur XPU-selskap spennende, og vår mulighet som en verdensledende halvlederprodusent er støttere enn noen gang, sier Gelsinger i en uttalelse.

Det er ifølge Ars Technica ventet at Intel skal presentere en ny produksjonsstrategi når selskapet skal legge fram kvartalstallene om noen få dager. Ifølge enkelte kilder kan det bety at Intel for første gang setter ut produksjon av brikker til andre leverandører.