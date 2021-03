Endelig har Intels PC-prosessorer fått helt ny mikroarkitektur

Intel lanserte tirsdag denne uken selskapets 11. generasjon med Core-prosessorer beregnet for stasjonære PC-er. Den store nyheten er at prosessorene er basert på en helt ny mikroarkitektur kalt Cypress Cove, istedenfor flikking på den seks år gamle Skylake-arkitekturen.

Det som derimot ikke er nytt, er nodestørrelsen i prosessteknologien. Selv om Intel har forbedret prosessteknologien flere ganger de siste årene, er nodestørrelsen i de nye brikkene den samme som de Broadwell-baserte 5. generasjons Core-prosessorene som Intel kom med i 2014.

Tidligere var Intel kjent for selskapet tick/tock-strategi, hvor hvert år kom med enten en ny og krympet prosessteknologi eller en helt ny mikroarkitektur.

Det at Intel sliter med å få til prosessteknologier med mindre nodestørrelser, har bidratt til at AMD igjen kan utfordre Intels kraftigste prosessorer til både PC-er og servere.

Rocket Lake-S

Årets nye Core-generasjon, som heter Core S-serien (kodenavn Rocket Lake-S), skal til tross for problemene Intel er oppe i, levere betydelig mer ytelse enn forgjengerne i 10. generasjon. Blant annet loves det at de nye CPU-ene skal kunne utføre opptil 19 prosent flere instruksjoner per klokkesyklus enn forgjengerne.

Den nye toppmodellen, i9-11900K, har riktignok bare åtte kjerner, to færre enn den forrige toppmodellen – i9-10900K. Likevel skal den levere høyere ytelse, blant annet ved at den maksimale klokkefrekvensen for enkeltkjerner (kalt Thermal Velocity Boost Technology) er på 5,3 gigahertz, mens i9-10900K i utgangspunktet stopper på 5,2 gigahertz.

Intel lover dessuten gode muligheter for overklokking for dem som ønsker å gjøre det.

Den nye generasjonen med Core-prosessorer for stasjonære PC-er består i denne omgang av 19 ulike modeller, fordelt på i9-, i7- og i5-seriene. De grunnleggende forskjellene på disse tre seriene er i hvilken grad de støtter disse sporadiske økningene i klokkehastigheten for én eller alle kjernene. En oversikt finnes her.

Skisse over oppbygningen av Intels 11. generasjons Core-prosessorer for stasjonære PC-er, basert på mikroarkitekturen «Cypress Cove». Foto: Intel Corporation

Både i9- og i7-prosessorene er utstyrt med 16 megabyte «smartcache», et nivå 3 cacheminne som deles mellom kjernene, og hvor hver kjerne får tildelt plass etter behov. i5-prosessorene er derimot utstyrt med 12 megabyte av dette minnet.

Ikke bare ren regnekraft

De nye prosessorene inkluderer også andre nyheter som kan gi det samlede systemet bedre ytelse. Dette inkluderer kraftigere, integrert grafikkprosessor, minnekontroller som støtter raskere minnehastigheter – opptil DDR4-3200 MHz, integrert PCIe 4-kontroller som støtter fire ekstra PCIe 4-baner, 20 til sammen. Det loves også bedre AI-ytelse med teknologien Deep Learning Boost og raskere koding og dekoding av videokodeker som HEVC, VP9 og AVC1.

Mens nye toppmodeller fra Intel ofte kostet rundt 1000 dollar for bare noen få år siden, er anbefalt utsalgspris for Core i9-11900K omtrent halvparten så høy, 539 dollar. Den billigste av de nye i5-prosessorene har en anbefalt utsalgspris på 182 dollar.