Intel: – Dette er verdens raskeste gaming-prosessor

I april lanserte Intel sine første prosessorer for bærbare PC-er som har mulighet for en klokkefrekvens på mer enn 5 GHz. Prosessorene var basert på selskapets Comet Lake-arkitektur (kodenavnet på nyeste generasjon Skylake-arkitektur).

Nå melder prosessorgiganten at de har lansert sine første Comet Lake S-prosessorer for stasjonære PC-er – inkludert det de påstår skal være verdens kraftigste prosessor beregnet på gaming-PC-er.

Flaggskipet i den nye serien er Intel Core i9-10900K, som har en maks klokkefrekvens i turbomodus på 5,3 GHz. Prosessoren har 10 kjerner og støtter 20 tråder, og strømforbruket (TDP) er oppgitt til 125 watt.

Comet Lake er femte generasjon Skylake-arkitektur og bygget på Intels 14 nm++-prosess. Selskapet har riktignok også en 10 nm-produksjonsprosess, men de nye toppmodellen er altså bygget på en forbedret utgave av Intels gamle 14 nm-prosess.

Toppmodellen, Core i9-10900K, leveres med den nye Thermal Velocity Boost-funksjonen – som automatisk booster klokkefrekvensen med opptil 200 MHz når temperaturen i prosessoren er lav nok til å forsvare det. Det krever at PC-produsentene har sørget for god nok kjøling. Det er altså 5,1 GHz som er den «normale» topphastigheten til prosessoren, men hvis temperaturen er under 70 grader kan den gå helt opp til 5, 3 GHz.

«Die shot» av en 10. generasjon Intel Core-prosessorer basert på Comet Lake-S-mikroarkitekturen. Foto: Intel

I tillegg til toppmodellen ble det også lansert en rekke andre prosessorer, hele 32 totalt. Flere av prosessorene ventes å konkurrere med AMDs prosessorer, som har fått sterkt fotfeste i det siste. Blant annet innføres nå støtte for Hyperthreading i enda flere prosessorer, ikke bare i toppmodellene. Det er imidlertid kun Core i9-modellene som har støtte for Thermal Velocity Boost.

Alle prosessorene vil kreve et nytt brikkesett og en ny prosessorsokkel, og altså nye hovedkort. De kraftigste prosessorene støtter DDR4-minne på opptil 2933 MHz.