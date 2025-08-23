Intel er blitt delvis statseid i USA

Tidligere denne måneden krevde Trump at Intels toppsjef Lip-Bu tan måtte gå av på grunn av påståtte Kina-forbindelser. Det utløste stort fall i aksjekursen.

Tirsdag denne uken sa handelsminister Howard Lutnick at føderale myndigheter hadde planer om å kjøpe seg stort opp i Intel.

Fredag bekreftet Trump at oppkjøpet nå er gjennomført.

– Det er en stor ære å meddele at USA nå eier og kontrollerer 10 prosent av Intel, et fremragende amerikansk selskap som har en enda mer lovende fremtid foran seg, skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

Trump roser nå Intels toppsjef.

– Jeg forhandlet fram denne avtalen med Lip-Bu Tan, selskapets høyt respekterte administrerende direktør. USA betalte ingenting for disse aksjene, som nå er verdsatt til omtrent 11 milliarder dollar, skriver presidenten.

– Dette er en utmerket avtale for USA, og også en utmerket avtale for Intel. Produksjon av avanserte halvledere og brikker, som er Intels virksomhet, er grunnleggende for nasjonens fremtid, skriver Trump videre.

Intel ble grunnlagt i 1968. De siste årene har selskapet slitt med å holde tritt med teknologiske skifter.