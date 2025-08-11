Abonner
Nvidia

Nvidia skal gi staten en andel av inntekten fra brikkesalg til Kina, skriver flere medier

Den amerikanske databrikkegiganten Nvidia og AMD er enige om at den amerikanske staten skal få 15 prosent av inntektene fra salg til Kina, melder flere medier. 

Nvidia-sjef Jensen Huang skal ha gått med på å gi den amerikanske statskassen 15 prosent av inntektene fra salg av databrikker til Kina, skriver flere medier.
Foto: Andy Wong/AP Photo/NTB
NTB
11. aug. 2025 - 07:12

Nvidias toppsjef Jensen Huang møtte president Donald Trump i Det hvite hus sist onsdag og ble der enig om å gi staten en andel av inntektene, skriver Financial Times, Bloomberg og New York Times. Dette er en svært uvanlig ordning i den internasjonale teknologibransjen, skriver nyhetsbyrået AFP, som ikke umiddelbart kunne bekrefte opplysningene fra de andre mediene.

Investorene satser på at kunstig intelligens (KI) kommer til å endre verdensøkonomien, og i forrige måned ble Nvidia – som er verdens ledende halvlederprodusent – det første selskapet i verden som ble verdsatt til fire billioner dollar eller drøyt 41.000 milliarder kroner. Det er dobbelt så mye som det norske oljefondet.

Det California-baserte selskapet har imidlertid blitt dratt inn i handelskrangelen mellom USA og Kina, som blant kjemper om å dominere produksjonen av brikkene som driver KI.

I forrige måned sa Nvidia at Trump-administrasjonen hadde lovet å la dem selge H20-brikker i Kina, en mindre kraftig versjon utviklet spesifikt for det kinesiske markedet. Før møtet i Det hvite hus forrige uke hadde myndighetene ikke utstedt de nødvendige eksportlisensene, men fredag begynte handelsdepartementet å gjøre dette, ifølge medierapportene.

Også AMD (Advanced Micro Devices) i Silicon Valley gått med på å gi staten 15 prosent av inntektene fra Kina.

Avtalen kan gi de føderale myndighetene over to milliarder dollar i ekstra inntekter, ifølge New York Times.

