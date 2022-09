Mer av alt: Flere kjerner, høyere frekvenser, mer ytelse og mer varme.

Slik kan det lett ser ut når man ser på oversikten over Intels nye prosessorer, som ble offentliggjort natt til 28. september. De tre nye prosessorene – eller seks, om man teller med F-versjonene som er uten innebygget grafikk – kommer i handelen 20. oktober.

Men det er faktisk ikke mer av alt, det bare virker slik.

For ja, det er mer av veldig mye, men ikke prisen, for eksempel. Både i9-13900K/KF og i7-13700K/KF har den samme veiledende utsalgsprisen som forgjengerne, målt i amerikanske dollar, og i5-13600K/KF går bare marginalt opp i pris, målt i samme valuta.

Likevel er det sannsynlig at de vil koste mer enn tidligere her til lands, siden den norske kronen har svekket seg betydelig mot dollaren det siste året. Norske priser er ennå ikke kunngjort, for øvrig.

Effektiv per watt

Det er heller ikke nødvendigvis «mer» når det gjelder strømforbruk. Intel lover for eksempel at i9-13900K/KF skal yte omtrent likt på 65 watt som forgjengeren i9-12900K/KF gjorde på sitt maksimale strømforbruk på 241 watt. Altså med over 3,7 ganger så høyt strømforbruk.

Hvis det er sant, er det temmelig imponerende.

Intel i9-13900K skal yte likt på 65 watt som forgjengeren i9-12900K gjør på 241 watt. Foto: Intel

Intels nye i9-13900K/KF skal nemlig kunne tygge unna 125 watt ved vanlig drift – og opptil 253 watt når den presses til det maksimale. Foruten at det da er ikke så rent lite varme man må bli kvitt, får man nødvendigvis en del ytelse ut av det hele også. 253 watt er for øvrig det maksimale som er offisielt støttet av LGA1700-sokkelen som disse prosessorene bruker.

Core i9-13900K Core i9-12900K Core i7-13700K Core i7-12700K Core i5-13600K Core i5-12600K P-kjerner 8 stk 8 stk 8 stk 8 stk 6 stk 6 stk E-kjerner 16 stk 8 stk 8 stk 4 stk 8 stk 4 stk Tråder 32 stk 24 stk 24 stk 20 stk 20 stk 16 stk P-kjerner

Basisfrekvens 3,0 GHz 3,2 GHz 3,4 GHz 3,6 GHz 3,5 GHz 3,7 GHz P-kjerner

Turbofrekvens 5,8 GHz 5,2 GHz 5,4 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 4,9 GHz E-kjerner

Basisfrekvens 2,2 GHz 2,4 GHz 2,5 GHz 2,7 GHz 2,6 GHz 2,8 GHz E-kjerner

Turbofrekvens 4,3 GHz 3,9 GHz 4,2 GHz 3,8 GHz 3,9 GHz 3,6 GHz L2 Cache 32 MB 14 MB 24 MB 12 MB 24 MB 9,5 MB L3 Cache 36 MB 30 MB 30 MB 25 MB 20 MB 20 MB TDP 125 watt 125 watt 125 watt 125 watt 125 watt 125 watt Max Turbo Power 253 watt 241 watt 253 watt 190 watt 181 watt 150 watt Veil pris (USD) $589

($564 for KF) $589

($564 for KF) $409

($384 for KF) $409

($384 for KF) $319

($294 for KF) $289

($264 for KF)

Lover drøy forbedring

Intel lover 15 prosent bedre ytelse i enkelttrådsoppgaver og opptil 41 prosent forbedring i multitråd for toppmodellen i9-13900K/KF, målt mot forgjengeren. For i5-13600K/KF og i7-13700K/KF vil ytelsesøkningen være noe mindre, men fremdeles en økning målt mot tilsvarende modeller i 12. generasjon.

Prosessorene utstyres med samme antall P-kjerner som før, noe som er årsaken til at økningen i ytelse er «beskjedne» 15 prosent eller deromkring. I hovedsak er det økningen i frekvens som er årsaken, men også større cache og støtte for raskere minne har sitt å si.

For multikjerne er ytelsesøkningen mye tydeligere, og selv om det også her er økt frekvens som får et bra utslag, er det også andre faktorer som spiller inn:

Alle modellene beholder samme antall P-kjerner som sine forgjengere, men både i5-13600K/KF og i7-13700K/KF får fire ekstra E-kjerner. Intel i9-13900K/KF får ikke mindre enn åtte ekstra E-kjerner og ender på 16 totalt. Med så mange ekstra kjerner får også cache en større rolle og bidrar mye til økningen i ytelse – sammen med høyere frekvenser, selvsagt.

Basisfrekvensen er redusert med 200 MHz over det hele – både for P-kjerner og E-kjerner – mens turbofrekvensene på P-kjernene er økt med 200 Mhz for i5, 400 MHz for i7 og ikke mindre enn 600 MHz for i9. E-kjernene får 300 MHz høyere turbofrekvens for i5, mens i7 og i9 får begge en økning på 400 MHz.

Og mens vi snakker om frekvenser: Intel-sjef Pat Gelsinger hintet rimelig kraftig om en kommende versjon, muligens en ennå ikke kunngjort i9-13900KS – som skal kunne bryte 6 GHz-grensen.

Minnestøtte og ytelsestall

Produsenters egne ytelsestall må imidlertid tas med en solid klype salt, og spesielt i dette tilfellet. Intel har nemlig fått kritikk for ikke å teste sammenligningssystemene sine på samme måte, noe som gjør at resultatene ikke nødvendigvis kan tas for god fisk. i9-13900K ble testet med DDR5 5600 Mhz minne på C28, mens i9-12900K ble kjørt med DDR5 4800 Mhz, også det på C28. I tillegg testet Intel AMDs Ryzen 7 5800X3D, men da på et av de beste hovedkortene som er å få – og DDR4 3200 Mhz. Enda det er velkjent at AMDs prosessorer har svært god nytte av raskere minne. Alt dette gir fordelaktige tall for Intels nye flaggskip, men i nøyaktig hvor stor grad, gjenstår å se.

Intel kunne for øvrig lett produsert mer sammenlignbare tall, da deres prosessorer i både 12. generasjon og 13. generasjon fremdeles støtter DDR4, såvel som DDR5. Slike tall ville imidlertid ikke vist de nye prosessorene fra sin beste side, da de nok yter best med DDR5. Ikke bare det, de støtter også raskere DDR5 enn det 12. generasjon gjør.