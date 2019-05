Intel langt mer berørt enn AMD av ytelsessvikt etter sikkerhetsfikser

CPU-er fra både AMD og Intel er berørt av sårbarheter knyttet til spekulativ kjøring. Dette ble for alvor kjent med sårbarhetene kalt Meltdown og Spectre. I ettertid har det blitt oppdaget flere, inkludert Fallout, Spoiler, Rogue In-Flight Data Load (RIDL), og nå sist: ZombieLoad.

Det er tilsynelatende bare noen varianter av Spectre som berører AMDs CPU-er, mens mange Intel-prosessorer er berørt av alle sårbarhetene.

Begge de to selskapene har kommet med sikkerhetsoppdateringer som helt eller delvis fjerner sårbarhetene. For å fjerne dem helt, er det med Intels prosessorer nødvendig å deaktivere Simultaneous Multi-Threading (SMT), som Intel kaller for HyperThreading. Dette skal ikke være nødvendig for å motvirke sårbarhetene i AMDs prosessorer.

Svekket ytelse

Det Linux-orienterte nettstedet Phoronix har testet hvor stor innvirkning disse sikkerhetstiltakene har på ytelsen til ulike prosessorer fra Intel og AMD.

Det dreier seg om to separate tester. Den ene tar for seg prosessorer til stasjonære PC-er: Intel Core i7 6800K, Intel Core i7 8700K, Intel Core i9 7980XE, AMD Ryzen 7 2700X og AMD Threadripper 2990WX.

Den andre tar for seg serverprosessorene AMD EPYC 7601, Intel Xeon 8280 Cascadelake og Xeon 6138. Alle er testet i konfigurasjoner med to prosessorer.

PC-prosessorene

Ingen av PC-prosessorene var så nye at feilene har blitt rettet i silisiumbrikken. I stedet må feilene rettes ved hjelp av blant annet mikrokodeendringer.

Testen av de fem prosessormodellene viser hvor mye ytelsen forringes av å installere sikkerhetsoppdateringene – både med og uten at HyperThreading er deaktivert – i Phoronix' vanlige, Ubuntu-baserte testsuite.

I gjennomsnitt blir ytelsen til de tre Intel-prosessorene redusert med omtrent 16 prosent når sikkerhetsfiksene er installert. Deaktiveres HyperThreading, svekkes ytelsen ytterligere. Hvor mye, varierer fra omtrent null til nærmere 50 prosent, avhengig av applikasjon.

Ytelsestapet til AMD-prosessorene er derimot i gjennomsnitt bare på 3 prosent.

Serverprosessorene

Denne testen viser at de utvalgte serverprosessorene er langt mindre berørt av ytelsestap enn de som gjelder for PC-prosessorene.

Ytelsen til AMD EPYC-serveren reduseres bare med i gjennomsnitt 1 prosent på grunn av Spectre-sikkerhetsfiksene.

Ytelsen til serveren med to Xeon 6138-prosessorer ble redusert med 11 prosent på grunn av sikkerhetsfiksene og 15 prosent dersom HyperThreading deaktiveres.

Prosessorene i den siste serveren som ble testet, Xeon 8280, er såpass ny at flere av sårbarhetene er fjernet i silisiumbrikkene. Sikkerhetsfiksene som stadig er relevante bidrar fortsatt til redusert ytelse, men bare 4 prosent i testene til Phoronix.

