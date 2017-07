Intel overrasker med sterke tall

Resultatene for andre kvartal er klare. De blir av toppsjef Brian Krzanich betegnet som «enestående».

Etter å ha overgått forventningene for salg av databrikker til pc-er, hever Intel nå prognosene for året som helhet.

– Andre kvartal var enestående med tosifret vekst i både inntekter og overskudd, sier Krzanich i kvartalsrapporten.

Han peker på nye prosessorer i Intel Core- og Xeon-serien, minneprodukter men også lovende vekst innen kunstig intelligens og produkter til selvkjørende biler som bakgrunn for veksten.

Omsetningen økte totalt ni prosent til 14,8 milliarder dollar. Driftsresultatet er opp fra 1,3 milliarder dollar til 3,8 milliarder dollar, en vekst på 190 prosent. Bunnlinjen er mer en doblet til 2,8 milliarder dollar.

Utfordres på flere fronter

I andre kvartal solgte de prosessorer og brikker til pc-segmentet (forretningsområdet client computing) for 8,2 milliarder. Det er 12 prosent bedre enn samme periode i fjor.

Vi minner om at pc-salget globalt har falt i 11 kvartaler på rad, ifølge analysehuset Gartner. De siste fem årene har det typisk vært en negativ vekst på 3-4 prosent årlig.

Analytikere fra investeringsselskapet CFRA har en mulig forklaring på bruddet med nedgangskonjunkturen, ifølge finansnettstedet Seeking Alpha:

For selv om pc-markedet lenge har falt, merker de nå «en aldrende maskinpark og dessuten nye innovative produkter som bidrar til økte innkjøp i enterprise-markedet».

Veksten Intel opplever skjer samtidig som brikkegiganten utfordres på flere områder.

Intel møter økt konkurranse fra lilleputt-rivalen AMD for første gang på mange år. Sistnevnte er på banen med nye prosessorer sin Ryzen-serie.

Bakgrunn: Hevder de er raskere enn Core i9 med vesentlig lavere pris

Dessuten har grafikkorienterte brikker fra Nvidia, tradisjonelt mer brukt til krevende spill, i økende grad funnet plass i datasentre, med bedre ytelse for spesialiserte oppgaver som kunstig intelligens. Wall Street Journal skrev nylig at Nvidia tramper inn på Intels område, og at det er et betydelig skifte i markedet på gang.

Innen produkter til datasentre, Xeon-brikker til servere inkludert, kan Intel notere seg for en omsetning på 4,37 milliarder dollar siste kvartal. Det er opp ni prosent, men noe bak det analytikere på forhånd hadde spådd.

Nyere, men langt mindre forretningsområder som brikker til tingenes internett (IoT) og minneprodukter (non-volatile memory) økte omsetningen med henholdsvis 26 prosent til 720 millioner dollar og 58 prosent til 874 millioner dollar.

Med oppjusterte prognoser regner Intel nå med en årsomsetning på 61,3 milliarder dollar og en fortjeneste på 3 dollar per aksje, eller 15 cent over forrige estimat.