Raptor Lake, Intels kodenavn på 13.- og 14. generasjon prosessorer, fikk en god mottakelse da de først ble lansert, men etter hvert begynte brukere å melde om alvorlige, tekniske problemer med den nye CPU-generasjonen.

Problemene dreide seg om at prosessorene var ustabile og forårsaket hyppige PC-krasj, og senere kom det frem at problemene var langt verre enn ventet. Det tok en stund før Intel kom til bunns i hvor feilen lå og lovet en løsning, men svært mange brukere følte seg allerede sviktet.

Nå har en gruppe oppgitte brukere forberedt et søksmål mot Intel, rapporterer blant andre nettstedet Tom's Hardware.

Anklages for å ha visst om problemene

Gruppesøksmålet ble levert av en person ved navn Mark Vanvalkenburgh i California, og advokatene forventer at flere Intel-kunder vil delta i søksmålet.

I søksmålet anklages Intel for å ha vært klar over de tekniske problemene med prosessorene da de ble lansert, og selskapet beskyldes også for å ikke ha fikset problemene.

– Prosessoren forårsaket problemer med datamaskinen hans, inkludert tilfeldige skjermavbrudd og plutselige omstarter. Disse problemene ble ikke løst selv etter at han forsøkte å installere en oppdatering utgitt av Intel for 13. generasjonsprosessorerene, heter det i søksmålsdokumentet, som legger til:

– Som et resultat fikk han ikke det han betalte for. Hadde saksøkeren kjent til sannheten om produktet, ville han enten ikke ha kjøpt det eller betalt mindre for det.

Den saksøkende part hevder i dokumentet at prosessorprodusenten var klar over stabilitetsproblemene med Raptor Lake før han gikk til anskaffelse av prosessorene, Saksøkeren påstår at selskapets interne testing, utført både før og etter lanseringen av prosessorene, avdekket de aktuelle feilene.

Startet lang etterforskning

Til tross for dette skal Intel ha fortsatt å markedsføre prosessorene som høyytelsesprodukter uten å informere om mulighetene for ustabilitet, noe som allerede hadde ført til anklager om bedrageri, brudd på garanti og brudd på forbrukerbeskyttelseslovene i delstaten New York.

Det er uklart hvor mange kunder gruppesøksmålet representerer, da ikke alle prosessorene som ble solgt var plaget av de tekniske problemene.

Intel startet selv en intern etterforsking etter at problemene ble kjent, og som Digi rapporterte kom selskapet omsider frem at at den underliggende feilen, døpt «Vmin shift», er knyttet til klokke-kretsen i IA-kjernen. Dette fører til ustabilitet under høy varme og spenning.

Etter måneder med undersøkelse har Intel lansert mikrocode-oppdateringen 0x12B, som både adresserer feilen og som inkluderer tidligere oppdateringer. Den berører hovedsakelig prosessorer med TDP på 65 W eller høyere.

Intel er for øvrig inne i en vanskelig periode økonomisk, og la i sommer frem en plan for å kvitte seg med hele 15.000 ansatte som ledd i en dramatisk, kostnadsbesparende omstilling.