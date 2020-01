Intel skal sprenge 5 GHz-grensen

I en årrekke var 4 GHz den raskeste klokkehastigheten CPU-er fra Intel og AMD offisielt opererte med. Overklokking gjort av enkelt brukere har selvfølgelig overgått dette med flere gigahertz, men da ofte med temmelig omfattende kjøleløsninger og/eller redusert stabilitet.

Såkalt turbomodus har det siste tiåret gjort det mulig for prosessorleverandørene å kjøre de mest stabile enkeltkjernene i prosessorene i høyere hastigheter enn 4 GHz i kortere perioder, og i 2013 kom AMD med en prosessor, AMD FX-9590, som støtte 5 GHz som maksimalhastighet.

Siden da har dette vært grensen for hvor raskt prosessorkjerner har kunnet kjøres uten å ta i bruk overklokking. Så sent som i fjor kom Intel med de første prosessorene som tilbyr så høy turbo-klokkehastighet som 5 GHz også til bærbare PC-er. Dette dreide seg blant annet om prosessoren Core i9-9980HK, som i tillegg kunne overklokkes til enda høyere hastigheter.

Vil sprenge grensen

Nå melder flere amerikanske medier at denne grensen snart kommer til å bli sprengt. Ifølge blant annet Laptop Mag og Engadget har Intel under CES-messen, som nå pågår i Las Vegas, allerede fortalt at selskapet vil komme med en tiendegenerasjons Core i7 H-series-prosessor som kan klokkes til mer enn 5 GHz i turbomodus. Angivelig skal brikkene være beregnet for kraftig, bærbare spill-PC-er.

Hvor mye høyere klokkefrekvens enn 5 GHz, er foreløpig ikke kjent. Det er ventet at Intel vil fortelle mer om dette under pressekonferansen selskapet skal holde under CES i natt, norsk tid.

