Intel skal fjerne forbudet mot publisering av ytelsestester

Intel har snudd helt og kommer til å fjerne lisensbetingelsen som forbyr brukere av mikrokodeoppdaterte Intel-prosessorer i å dele ytelsestester eller ytelsessammenligninger med andre.

Som digi.no skrev torsdag denne uken, vakte denne nye betingelsen oppsikt og førte til spekulasjoner om at de nye oppdateringene vil føre til betydelig svekkelse av ytelsen, og at dette er noe Intel har ønsket å holde skjult.

Dersom dette var strategien til Intel, så var den svært lite vellykket, siden forbudet har fått mye oppmerksomhet. Men nå har selskapet tydeligvis kommet på bedre tanker.

Forenkler lisensen

The Register skriver at lederen for Intels Open Source Technology Center, Imad Sousou, i går kveld publiserte en melding på Twitter hvor han forteller at Intel har forenklet den aktuelle lisensen for å gjøre det enklere å distribuere mikrokodeoppdateringer til selskapets CPU-er.

Den nye lisensen er publisert på denne siden og er langt kortere enn den forrige. Den inneholder ingen krav knyttet til ytelsestesting.

Intel har ennå ikke endret alle lisensfilene som følger med mikrokodeoppdateringene som kan lastes ned fra denne siden, men det er trolig bare et tidsspørsmål før dette vil skje.

Åpen kildekode-pioneren Bruce Perens, som tidligere i uken kom med sterk kritikk av det aktuelle forbudet, skriver nå at den nye lisensen bør være akseptabel også for Linux-distribusjonen Debian, som var blant de første til å reagere på de nye betingelsene.