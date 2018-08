Intel forbyr deling av testresultater for oppdaterte prosessorer

I forbindelse med utgivelsen av mikrokodeoppdateringer til selskapets sårbare prosessorer, har Intel i alle fall i noen tilfeller inkludert en høyst spesiell klausul i lisensbetingelsene.

Der går det fram at det ikke er lov publisere eller tilby resultater fra programvarebaserte ytelsestester eller andre sammenligninger av ytelsen fra systemer hvor mikrokodeoppdateringene er installert.

Fjerner nylig oppdagede sårbarheter

Det var The Register som først omtalte saken, etter at det ble klart at Linux-distribusjonen Debian nå holder igjen disse oppdateringene, som skal blant annet skal redusere faren for misbruk av «L1 Terminal Fault»-sårbarheten i prosessorene.

Digi.no omtalte Windows-utgaven av disse oppdateringene tidligere i dag. Vi har ikke observert tilsvarende betingelser ved disse, men de definitivt oppgitt i flere av de nyeste filene med mikrokodeoppdateringer som Intel tilbyr til Linux.

Holder tilbake

Ifølge The Register holder Debian nå tilbake disse oppdateringene fordi distribusjonens retningslinjer er svært nøye på at lisensen til inkludert programvare skal være åpen. Andre kan komme til å gjøre det samme.

Samtidig skal ikke distributører som SUSE, Arch eller Red Hat ha satt ned foten, ifølge The Register.

Åpen kildekode-pioneren Bruce Perens er blant dem som har kommentert saken. Han mener at mange vil være interessert i å vite om sikkerhetsfiksene fører til betydelig reduksjon i ytelsen, og at begrensningene i lisensen framstår som et forsøk på å kneble offentliggjøringen av slike målinger.

Årsaken?

En betydelig reduksjon i ytelsen, sammenlignet med ytelsen som prosessorene leverte i salgsøyeblikket, kan føre til ytterligere søksmål mot Intel.

Intel selv har oppgitt at svekkelsen av ytelsen i de fleste tilfeller ikke vil være merkbar. Men i noen scenerier som er gjengitt i Intels egne målinger, er ytelsesfallet betydelig – nesten opptil en tredel i ett tilfelle. Dette er målinger som er gjort på visse servere.

Uten noen offisiell forklaring fra Intel, må den enkelte spekulere. I en debattråd hos Hacker News er det minst én som gjetter på at det bare er noen i Intels juridiske avdeling som har blitt litt vel revet med. I så fall bør en endring i betingelsene snart dukke opp.

