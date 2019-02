Intel varsler det som trolig er slutten på Itanium

I 2017 kom Intel med den aller siste generasjonen av Itanium, prosessorfamilien som selskapet lanserte i 2001 som et 64-bits alternativ for kraftige datamaskiner. Noen stor suksess har Itanium aldri blitt. Til tross har dette Intel har tilbudt denne prosessortypen i betydelig lengre tid enn de fleste nok hadde forventet.

Nå nærmer slutten seg. Ifølge The Register kunngjorde Intel i forrige uke tidspunktet for når selskapet skal slutte helt å produsere Itanium 9700-serien, som var den som ble lansert i 2017. Ifølge The Register er dette de siste Itanium-modellene som fortsatt tilbys. Det er i alle fall de siste, relativt moderne modellene. Den forrige generasjonen, 9500-serien, kom i 2012.

2021

Datoen er 30. januar 2020. Etter dette vil det ikke bli produsert flere Itanium-prosessorer. Selskapet vil likevel fortsette å levere prosessorene en periode, fram til 29. juli 2021.

De samme datoene gjelder også for to av Intels Scalable Memory Buffer-produkter, C112 og C114.

Intel oppgir at den kommende nedleggelsen av Itanium som produkt skyldes at etterspørselen i markedet har flyttet seg til andre Intel-produkter.

Les også: Prosessorfremtiden som aldri ble