Intels Itanium er ved endestasjonen

Tiden nærmer seg for alvor slutten for Intel Itanium, den for mange ukjente halvbroren til selskapets x86-baserte prosessorer. Prosessorfamilien, som etter flere utsettelser ble lansert i mai 2001, var tenkt å kunne ta over for den allerede den gang aldrende x86-arkitekturen, også i blant annet pc-er. I 1996 skrev digi.no at Itanium, som da ble kalt for Merced eller P7, skulle komme i 1998 og gi pc-ene datakraft som en minimaskin.

Men markedet var lite imponert, AMD kom med 64-bits x86 (x64) og knivingen mellom samarbeidspartnere gjorde at Itanium aldri tok av. Det tok ikke lang tid før prosessoren fikk tilnavnet Itanic.

Tok mer enn ti år

Til tross for dette selger Intel Itanium fortsatt, og så sent som i går begynte selskapet å levere en ny Itanium 9700-serie, som har kodenavnet Kittson. Det blir den aller siste versjonen av Itanium. Dette opplyser en talsperson for Intel til amerikanske PC World.

I tillegg til at nyheten om at dette blir den siste Itanium, må det vel kunne sies å være litt oppsiktsvekkende at Intel endelig har kommet i gang med masseproduksjonen av Kittson. Første gang digi.no nevnte denne Itanium-utgaven var i 2007.

De nye prosessorene skal i teorien kunne brukes i systemer som i dag benytter Itanium 9500-serien (Poulson), som ble introdusert i 2012. Den største forskjellen ser ut til å være noe økte klokkehastigheter, noe som vil gi økt ytelse. Prosessorene leveres som før med enten fire eller åtte kjerner, 20 til 32 megabyte med cacheminne og produseres med en aldrende 32 nanobits prosessteknologi.

Ifølge PC World er HP Enterprise den eneste store leverandøren som fortsatt tilbyr Itanium-baserte servere, da utstyrt med Unix-systemet HP-UX. Selskapet skal ha lovet å støtte plattformen fram til 2025.

