Intel vil ha Thunderbolt 3 i alle PC-er: integrerer teknologien i prosessoren

Thunderbolt 3 Et maskinvaregrensesnitt for tilkobling av eksterne enheter til en PC. Intel og Apple sto bak den opprinnelige Thunderbolt-standarden. Thunderbolt 3 benytter USB Type-C-kontakten. Standarden støtter en rekke protokoller, som USB, PCIe 3.0, DisplayPort og HDMI. Det betyr at du kan koble til nær sagt alle typer periferienheter, dokkingløsninger, skjermer eller annet utstyr. Du kan også lade PC-en fra den samme kontakten. Maks overføringshastighet over Thunderbolt 3 er 40 Gbit/s, og én kontakt kan drive to 4K-skjermer samtidig. Til sammenligning klarer USB 3.0/3.1 opptil 5 Gbit/s, mens USB 3.1 generasjon 2 klarer opptil 10 Gbit/s.

Det er to år siden Intel lanserte Thunderbolt 3, men foreløpig er det ganske få PC-er med denne «superporten» tilgjengelig i markedet. Det er stort sett de aller dyreste og mest avanserte PC-ene som kommer med denne porten.

Nå varsler Intel at de gjør to store endringer for å få fart på utrullingen av Thunderbolt 3. I tillegg til å integrere kontrolleren i selskapets prosessorer, vil Intel også gjøre spesifikasjonene åpent tilgjengelige og royalty-fri.

I dag har PC-produsenter vært avhengig av å bruke en egen brikke («Alpine Ridge») fra Intel for å håndtere Thunderbolt 3, og selskapet har ikke gjort spesifikasjonene tilgjengelig for andre produsenter.

«Det å frigi Thunderbolt-protokollspesifikasjonen på denne måten ventes å øke utbredelsen av Thunderbolt veldig, ved å oppmuntre tredjeparts brikkeprodusenter til å bygge Thunderbolt-kompatible brikker», skriver Chris Walker, sjef for Client Computing Group i Intel i et blogginnlegg.

Vil gjøre det mulig å bygge tynnere og lettere PC-er

Ved å integrere Thunderbolt 3 i fremtidige prosessorer mener Intel at det vil bli mulig å gjøre PC-ene tynnere og lettere, ettersom Thunderbolt 3 i stor grad er ment å skulle erstatte alle porter. Færre komponenter vil også kunne påvirke strømforbruket positivt, ifølge Intel.

En Thunderbolt 3-port kan brukes til å koble til eksterne USB-mus og -tastaturer, dokkingstasjoner, skjermer med Displayport eller HDMI, eller til å lade PC-en. Det er også mulig å koble SSD-er basert på NVMe-spesifikasjonen direkte til PC-en via Thunderbolt 3, noe som muliggjør enda raskere dataoverføring til eksterne lagringsenheter.

Med Thunderbolt 3 samles «alt» i én port – med USB Type-C-kontakt. Foto: Intel

«Apple og Intel har samarbeidet om Thunderbolt fra starten, og som bransjeleder i å ta dette i bruk, applauderer vi Intels arbeid med å integrere Thunderbolt-teknologi i sine CPU-er og åpne det opp for resten av bransjen», uttaler Dan Riccio i Apple i Intels pressemelding.

I pressemeldingen opplyses det også om at Microsoft har forbedret plug-and-play-støtten for Thunderbolt 3 i Windows 10 Creators Update, som nå er tilgjengelig.