Intel vil hente hjem produksjon av databrikker - i møte med Det Hvite Hus

Teknologibransjen i USA hadde mandag et møte med Det Hvite Hus for å diskutere situasjonen rundt den globale mangelen på databrikker. I forkant av møtet sa Intels toppsjef, Pat Gelsinger, i et intervju med kringkastingsselskapet CNBCs program Tech Check, at Intel har som mål at amerikanske selskaper skal stå for en tredel av verdens databrikke-produksjon. Og at denne produksjonen skal skje i USA.

I dag produseres rundt 12 prosent av verdens databrikker i USA.

Intel har allerede tatt grep som viser at Gelsinger mener alvor, og annonserte tidligere i år at selskapet vil bruke rundt 20 milliarder dollar på å bygge nye databrikkefabrikker i Arizona.

Intel sa da at de ser for seg at disse fabrikkene skal bidra til at Intel i tillegg til å produsere egne databrikker, også skal være et såkalt «støperi» som produserer brikker for andre selskaper.

– USA må også eie teknologien

I mandagens CNBC-intervju sa ikke Gelsinger om han ser for seg at denne «støperi»-produksjonen skal være en del av den produksjonen som hentes hjem, eller om det vil komme på toppen av den «amerikanske tredelen».

I dag domineres støperi-markedet av det taiwanske selskapet TSMC, som står for drøyt halvparten av slik produksjon, og lager databrikker for blant andre Apple og Amazon. Samsung er den andre store støperiaktøren, og til sammen er det beregnet at de to selskapene har mer enn 70 prosent av dette markedet.

Digi publiserte mandag en artikkel som tar for seg den dominerende posisjonen til disse selskapene (krever abonnement).

Gelsinger gjorde det imidlertid klart at han ser det som svært viktig at amerikanske selskaper også står fremst i utviklingen av databrikke-teknologien.

– Vi vil ha både produktutviklingen, forskningen og eierskapet til teknologien i USA, ikke bare produksjonen, sa han til CNBC.

Milliarder til databrikke-industrien

Det er den globale mangelen på databrikker verden opplever for øyeblikket, som har fått fart på Intels planer om å øke den amerikanske brikkeproduksjonen. Denne situasjonen var også bakteppet for nettmøtet Det Hvite Hus hadde innkalt teknologibransjen til mandag.

Biden-administrasjonen er bekymret for at den usikre geopolitiske situasjonen i verden skal kunne føre til en så stor mangel på databrikker at det rammer amerikansk industri, ikke minst forsvars- og bilindustrien.

I den gigantiske infrastruktur-oppbyggingsplanen Biden-administrasjonen nå prøver å få gjennom i Kongressen og Senatet inngår det en støttepakke på 50 milliarder dollar til USAs databrikkeindustri, og i andre lovforslag legges det opp til statlige insentiver for å få fart på amerikansk databrikkeproduksjon.

Ifølge nettstedet Tech Crunch var president Joe Biden selv til stede på deler av møtet, hvor toppledere fra teknologigiganter som Googles morselskap Aphabet, Dell, HP, Intel, AT&T, TSMC og Samsung var med - i tillegg til forsvars- og bilkjemper som Ford, General Motors og Northrop Grumman.

Biden vil kartlegge forsyninger

President Joe Biden har tatt flere initiativer for å gjøre noe med mangelen på databrikker som verden opplever nå, blant annet utstedte han en presidentordre i februar (bildet). Mandag inviterte han teknologibransjen til å diskutere situasjonen i et nettmøte med Det Hvite Hus. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/NTB

Det er foreløpig uklart hva som konkret kom ut av gårsdagens møte, som inngår i det 100 dager- lange arbeidet Biden startet i februar for å kartlegge forsyningssituasjonen for en rekke viktige produkter.

Blant disse produktene inngår i tillegg til databrikker, også batterier til elbilproduksjon, såkalt sjeldne jordarter - som er viktig i produksjonen av en rekke teknologiske komponenter, og forskjellige farmasøytiske produkter.

Flere av disse produktene har det siste året opplevd større etterspørsel enn det har vært mulig å levere. Mangelen på databrikker har ført til lang leveringstid på alt fra spillkonsoller til grafikkort, og president Biden sa på mandagens nettmøte at mangel på databrikker også har rammet amerikanske arbeidere fordi landets bilproduksjon har blitt forsinket.