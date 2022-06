Det går ikke fullt så bra som man kanskje skulle kunne håpe med Intels satsning på grafikkort med (forholdsvis) høy ytelse. De første kortene skulle komme på markedet i første kvartal 2022 (krever abo), og det gjorde de i og for seg også – men kun i Kina.

Onsdag 15. juni kom de første kortene, med modellnavnet A380 (nei, ikke flyet) til salg i Kina. Ingen ting tyder foreløpig på at de vil bli lagt ut for salg i resten av verden. Prisen tilsvarer omkring 1500 norske kroner.

Intel opererer med justerte tall

Ifølge Intel skal A380 yte omtrent 25 prosent bedre enn AMDs RX6500-kort, noe som i seg selv ikke er så veldig imponerende, men det er heller ikke helt sant. Intel har nemlig tatt hensyn til prisen når de påstår dette, og ser man på ytelse mot ytelse, vil Intels egne tall tilsvare at A380 bare yter omtrent 4 prosent bedre enn RX6500. Resten kommer av at RX6500 for øyeblikket er litt dyrere enn A380.

En mer naturlig sammenligning for A380 blir dermed AMDs RX6400-kort, som hører hjemme ganske langt nede på ytelsesskalaen.

Krever resizable BAR

Og verre blir det. For å oppnå denne ytelsen må grafikkortet nemlig kunne bruke «resizable BAR» – en funksjon som bare støttes av Intels 10., 11. og 12. generasjons prosessorer. Har du en 9000-serie prosessor eller eldre, kan du med andre ord bare glemme det. Kortet vil fungere, men med lavere ytelse.

«Resizable BAR» er kort fortalt en funksjon som gir prosessoren tilgang til hele grafikkminnet samtidig. Tidligere var det begrenset til biter av 256 MB-stykket, uansett hvor mye prosessoren faktisk trengte. Det sier seg selv at når grafikkortet har 6 GB grafikkminne, er det mindre effektivt å sende innholdet videre i småbiter heller enn alt i en engang.

Det blir omtrent som å grave ut en tomt med lekespade i stedet for med gravemaskin.

For at «resizable BAR» skal fungere, kreves det at alle bestanddeler støtter teknologien: hovedkort, prosessor og grafikkort.

Spesifikasjoner

Intel A380 stiller med 8 Xe-kjerner og 1024 FP32-kjerner, og selve grafikkprosessoren skal visstnok kjøre på 2000 MHz som standard. Fabrikkoverklokkede tredjepartsversjoner som for eksempel Gunnir Arc A380 Photon 6G OC skal kjøre på noe mer, rundt 2400 MHz. Kortets grafikkminne skal være 6 GB GDDR6 med 96-bit minnebuss, også det på et referansekort, og TBP (Total Board Power) er oppgitt til 75 watt.

Vi vet ennå ikke om eller eventuelt når Intels grafikkort blir tilgjengelige her til lands og i så fall til hvilken pris.