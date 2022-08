Intel har lenge vært verdens største produsent av grafikkbrikker målt i antall, men de har lenge også hatt ambisjoner om å ta opp kampen (krever abo) med AMD og Nvidia også når det gjelder ytelse.

Nå har det imidlertid lekket dokumenter og informasjon som kan tyde på at Intel vurderer å kansellere hele programmet, og det allerede før første generasjon er ferdig lansert.

Begrenset tilgjengelighet

Intels nye serie grafikkort skulle hete Arc, og var planlagt lansert i første kvartal 2022. Men det varte og det rakk, og først 15. juni kom de første kortene – og da kun i Kina.

Planen var opprinnelig at Intels grafikkort-generasjoner skulle få navn i alfabetisk rekkefølge, slik:

Alchemist Battlemage Celestial Druid … etc.

Fløy folk til Canada for å vise frem produkt som kan bli kansellert

Ifølge Moore's Law Is Dead er det fullt kaos internt i Intel omkring dette. Samtidig som ledelsen vurderer å kansellere hele Arc-programmet, fløy Intel noen av sine grafikkort-folk til Canada for å vise frem flere Alchemist-grafikkort til Linus Tech Tips.

Kortene som ble lansert i Kina var A380 – noen av de svakeste i seriens første generasjon – mens kortene som ble vist frem på videoen var etter sigende betydelig heftigere, nemlig A750 og A770.

Kan ha feil som krever redesign av brikken

Etter sigende har Igor's Lab funnet tegn på at Alchemist-arkitekturen har hardware-feil som Intel hadde håp om å kunne fikse med drivere, men som viser seg å kreve fysiske endringer på selve brikkene.

Ifølge Moore's Law Is Dead skal Intel ha produsert selve brikkene i begynnelsen av året, og derfor blitt sittende med svarteper når det viste seg at problemene ikke kunne utbedres med driver-programvare.

Moore's Law Is Dead skal også ha tilgang til dokumenter som viser at informasjonen Intel delte med Linus Tech Tips for noen uker siden, ikke stemmer overens med hva som kommuniseres internt i ledelsen i Intel.

Det skal ifølge deres kilder heller ikke stemme overens med informasjon som Intels samarbeidspartnere blant grafikkortprodusentene har mottatt. Flere av dem uttaler til Moore's Law Is Dead at de har fått mangelfull eller feil informasjon fra Intel, og at de er irritert på Intel for dette. En uspesifisert produsent skal visstnok vurdere å stå over hele grafikkortgenerasjonen, i den grad det er mulig uten å brenne noen broer.

Ledelsen er lei av kaoset

Lekkede dokumenter fra Intel sa nylig at grafikkortprodusentene skulle motta brikker i løpet av juli, men uten at samarbeidspartnerne ennå har mottatt verken brikker, dokumentasjon eller referansedesign.

Dette skal ha irritert ledelsen i Intel, som visstnok er ganske lei av kaoset.

Det sies at datasenter-utgaven av Arc enn så lenge er trygg, men at forbrukerutgaven risikerer å bli kansellert, om ikke akkurat nå, så i god tid før Intel kommer til Celestial-generasjonen av Arc.

En kilde forteller til Moore's Law Is Dead at Intels markedsføringsavdeling mest sannsynlig vil fortsette med å markedsføre Arc helt frem til en eventuell kansellering av Battlemage er offisiell.

Andre kilder mener det er sannsynlig at Alchemist vil få en oppdatering – en såkalt «refresh» – i 2023, i stedet for en lansering av Battlemage. Om det skulle vise seg å være riktig, kan også dette tyde på at Alchemst har hardware-problemer som ikke lar seg løse med en driveroppdatering. Som blant andre Linus tech Tips påpeker, er det vanskelig å se for seg andre grunner til å oppdatere et produkt som i beste fall yter middelmådig.

Intel nekter for planer om kansellering

Intels Raja Koduri nekter for at Intel har planer om å kansellere Arc-produktene, og sier de fortsatt holde fast på sitt veikart. Videre bekrefter han at Intel fortsatt planlegger å lansere fire nye grafikkort i Alchemist-serien i løpet av 2022. Overclock3d.net gjengir også en uttalelse fra ham der han bekrefter at Intel arbeider med å forbedre ytelsen på Alchemist-kortene.

Faktum er imidlertid at Intels Arc-serie allerede er så forsinket at kortene de hadde håp om å konkurrere mot, begynner å komme farlig nær utfasing og bli erstattet av en ny og heftigere generasjon fra konkurrentene. A770 er for eksempel planlagt å skulle konkurrere mot Nvidias RTX 3070, et kort som etter alle solemerker vil få sin etterfølger i løpet av høsten 2022.

Igor's Lab skriver at de har informasjon som tilsier en gradvis lansering av Alchemist-serien en gang mellom 5. august og 29. september. Det gir i så fall sannsynligvis ikke så mye overlapp i tid med eksisterende grafikkort fra AMD og Nvidia.

Kansellerer andre produkter

Det hører også med til historien at Intel samtidig kansellerer andre produktlinjer, som for eksempel Optane. Dette var et samarbeid med Micron, som sistnevnte allerede har trukket seg ut av.