Interesse for snømåling ble starten for et IT-eventyr på vestlandet

Holder til her: I fløyen oppe til høyre holder Highsoft til med 21 ansatte. De deler bygg med Blix hotell. Tidligere stod Hopstock Hotell her, men dette ble totalskadet i en mye omtalt brann i 2010. Foto: Jørn-Arne Tomasgard

VIK I SOGN (digi.no): Daglig leder i Highsoft Grethe Hjetland mener bedriften tilbyr verdens beste verktøy for å lage interaktive diagram. Programvaren de utvikler i Vik blir solgt med lisens for bruk. I praksis tar kunder fra hele verden kontakt, først via en e-post etter å ha søkt seg frem til produktet. Så starter dialogen frem til forretningene er gjennomført. Slik situasjonen er for tiden, lever de høyt på sitt gode navn og rykte. Over 80 av de 100 øverste selskapene på Forbes' liste over verdens rikeste bedrifter er på kundelisten til Highsoft.