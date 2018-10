Internasjonal pris til Jenter og teknologi-prosjektet

Denne høsten skal 4000 ungdomsskolejenter i 9. og 10. klasse møte unge kvinner som jobber innenfor teknologi.

Jenter og teknolog-prosjektet reiser rundt i landet for at møtet med kvinnelige forbilder skal få jentene til å velge fag som tradisjonelt har blitt dominert av menn. De forteller om sin erfaring med utdanning og jobb innen teknologi og realfag.

Nå tildeles prosjektet Gold Global Best Award for arbeidet med rekruttering til STEM-fagene (science, technology, engineering, maths).

Rådgiver i NHO Tone Standal Vesterhus er i Houston for å ta imot prisen.

– Jeg synes det er fantastisk gøy å få en anerkjennelse for det arbeidet vi har gjort. Det er en anerkjennesle av metoden vi bruker, sier Vesterhus.

Målet er ikke bare at jentene i ungdomsskolen skal møte kvinner som har valgt teknologi som yrkesvei, men også at lærere og foreldre skal bli påvirket til å tenke på det som en mulighet for jentene.

– Vi vet at forbilder har en effekt. Dette er holdningsskapende arbeid, og metoden med rollemodeller tror vi fungerer godt, sier Vesterhus.

Hun forteller at jentene som har til stede på et Jenter og teknologi-arrangement kommer med entusiastiske tilbakemeldinger.

Guttegreie

– De sier både at det var overraskende for dem, de har tenkt på teknologi som en guttegreie. For mange jenter er det ikke en gang på radaren. Så er det ikke sånn at alt er gjort på ett arrangement, men kanskje de går inn på Utdanning.no etterpå og leser hva en ingeniør gjør.

Rollemodellene er både lokale unge kvinner og prosjektets faste forbilder.

Det er kvinner som har en interessant historie å formidle, og i tillegg prøver de å få til en bredde med ulike fagfelt.

– Vi vil vise fram ulike felt. Alle blir kanskje ikke inspirert av alt som blir sagt, men vi håper at det i hvert fall er en der som kan inspirere dem, sier Vesterhus.

En million til på statsbudsjettet

Jenter og teknologiprosjektet har økt gradvis i utbredelse siden 2003, da det startet i Agder. I fjor nådde prosjektet ut til 4000 ungdomsskolejenter. Målet er like mange i år, men for 2019 kan antallet øke.

Regjeringen ga NHO støtte over statsbudsjettet for 2016 for å spre Jenter og teknologimodellen til større deler av landet.

Støtten ble økt for 2017, og i år igjen kom det en gladbeskjed fra regjeringen: Støtten for 2019 er foreslått økt med ytterligere en million kroner, til 3,5 millioner.

Turnéen er finansiert av barne- og likestillingsdepartementet, og første arrangement er i Oslo 2. november.

NHO og NITO står sammen bak gjennomføringen av turnéen og prosjektet «Jenter og teknologi» for øvrig.